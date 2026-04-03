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Milan, Bianchin sul futuro di Modric: “Le opzioni sono due, ecco quali…”

Milan, Bianchin: 'Rinnovo di Modric? Ecco cosa filtra...'
Luca Bianchin, giornalista sportivo ed esperto di Milan, si è espresso sul futuro di Luka Modric sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport': queste le sue parole
Redazione PM

Uno dei temi che continua a tenere banco in casa Milan è quello legato al futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato, sbarcato a Milano la scorsa estate, è legato al Diavolo fino al termine della stagione, con un opzione per estendere il contratto per un'altro anno.

Il noto giornalista Luca Bianchin ha fatto il punto sui possibili sviluppi della storia d'amore tra il Milan e Modric potrebbero andare incontro. Ecco, di seguito, le sue parole sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport'.

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"Decide Luka. Il Milan non solo lo vorrebbe, se potesse lo legherebbe al palo della porta di destra di San Siro. Facile? Non impossibile, di sicuro. Modric non considera concretamente il ritorno alla Dinamo Zagabria, di cui si è parlato molto. Le opzioni principali sul tavolo allora sono due: un secondo anno in rossonero o il ritiro. Per questo l’opzione per il 2026-27, prevista sul contratto firmato nell’estate 2025, non ha particolare valore: sarà una decisione personale".

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