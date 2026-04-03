Milan, Bianchin: 'Rinnovo di Modric? Ecco cosa filtra...'

"Decide Luka. Il Milan non solo lo vorrebbe, se potesse lo legherebbe al palo della porta di destra di San Siro. Facile? Non impossibile, di sicuro. Modric non considera concretamente il ritorno alla Dinamo Zagabria, di cui si è parlato molto. Le opzioni principali sul tavolo allora sono due: un secondo anno in rossonero o il ritiro. Per questo l’opzione per il 2026-27, prevista sul contratto firmato nell’estate 2025, non ha particolare valore: sarà una decisione personale".