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Commissioni per gli agenti: Milan sul podio. La classifica completa delle squadre di Serie A

Il Milan è tra i club che hanno speso di più in commissioni agli agenti: tutti i numeri e il confronto con la Serie A
Il Milan è tra i club che hanno speso di più in commissioni per gli agenti nel 2025: ecco tutti i numeri e il confronto con la Serie A
Redazione PM

Le commissioni agli agenti continuano a pesare sui bilanci dei club italiani. Secondo i dati raccolti da 'Calcio e Finanza', dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 le società di Serie A hanno versato complessivamente 249,4 milioni di euro ai procuratori, non solo per trasferimenti ma anche per rinnovi e altre operazioni contrattuali. Una cifra in crescita di circa il 10% rispetto ai 226 milioni del 2024.

Il trend è chiaro: 220 milioni nel 2023, 205 nel 2022, 174 nel 2021, 138 nel 2020 e 187 nel 2019. La media per club nel 2025 è stata di 12,4 milioni, in aumento rispetto agli anni precedenti, ma ancora distante dalla Premier League, dove si superano i 26 milioni a società.

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In questo scenario, il Milan si piazza sul podio con 22,9 milioni di euro versati agli agenti. Davanti ai rossoneri solo la Juventus (32,1 milioni) e il Napoli (24,6), mentre subito dietro troviamo Inter (20,8) e Roma (20,7).

A completare la graduatoria: Como (15,6), Atalanta (14,0), Fiorentina (12,6), Bologna (12,0), Lazio (11,4), fino al Pisa che chiude con 1,8 milioni.

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