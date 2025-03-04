Il Milan è tra i club che hanno speso di più in commissioni per gli agenti nel 2025: ecco tutti i numeri e il confronto con la Serie A

Redazione PM 3 aprile - 14:24

Le commissioni agli agenti continuano a pesare sui bilanci dei club italiani. Secondo i dati raccolti da 'Calcio e Finanza', dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 le società di Serie A hanno versato complessivamente 249,4 milioni di euro ai procuratori, non solo per trasferimenti ma anche per rinnovi e altre operazioni contrattuali. Una cifra in crescita di circa il 10% rispetto ai 226 milioni del 2024.