Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
La classifica delle commissioni per gli agenti in Serie A: Milan al terzo posto—
In questo scenario, il Milan si piazza sul podio con 22,9 milioni di euro versati agli agenti. Davanti ai rossoneri solo la Juventus (32,1 milioni) e il Napoli (24,6), mentre subito dietro troviamo Inter (20,8) e Roma (20,7).
A completare la graduatoria: Como (15,6), Atalanta (14,0), Fiorentina (12,6), Bologna (12,0), Lazio (11,4), fino al Pisa che chiude con 1,8 milioni.
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