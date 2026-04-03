Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, venerdì 3 aprile 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che lunedì sera, allo stadio 'Maradona', la squadra rossonera giocherà il big match contro il Napoli e, nel frattempo, fervono i negoziati in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Bolle tanto nella pentola milanista, e, pertanto, ora vediamo insieme, nelle schede a venire, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA