Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, venerdì 3 aprile 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che lunedì sera, allo stadio 'Maradona', la squadra rossonera giocherà il big match contro il Napoli e, nel frattempo, fervono i negoziati in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Bolle tanto nella pentola milanista, e, pertanto, ora vediamo insieme, nelle schede a venire, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
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Milan, verso Napoli con Allegri ‘corteggiato’. Mercato, rossoneri attivi su tanti fronti
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 3 aprile 2026: lunedì sera rossoneri di scena a Napoli con Massimiliano Allegri corteggiato dalla Nazionale Italiana. Il mercato è caldo, con il Diavolo molto...