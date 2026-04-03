Milan, se si vogliono italiani forti l’unica strada è il settore giovanile

E se come abbiamo visto è complicatissimo comprare giocatori italiani forti e che hanno già dimostrato cose importanti in Serie A o in altri campionati (pensiamo tipo a Kean, Palestra o Calafiori) per il Diavolo la strada è solo una. Puntare sui talenti delle giovanili rossonere e cercare di fare crescere al massimo i giovani. Guardiamo ad esempio le ultime partite giocate dal Milan Futuro e dal Milan Primavera: contro il Villa Valle Oddo ha schierato la seguente formazione Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti, Piermarini, Branca, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. Ci sono giocatori molto interessanti. Stessa cosa se si guardano gli ultimi giocatori che sono scesi in campo con il Milan Primavera e in generali tutti i giovani italiani del Diavolo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Sala, ma anche di giovanissimi come Luca Menon o Gabriele Borsa. Il punto è chiaro. Il Milan per avere italiani forti a cifre contenute e senza spendere milioni su milioni deve credere nel lavoro dei propri settori giovanili. E la cartina tornasole potrebbe essere questa estate e come il Milan deciderà di gestire il futuro di due giocatori importantissimi come Comotto e Camarda. Vedremo, ma la strada per i rossoneri resta quella di investire sui giovani con intelligenza e senza paura.