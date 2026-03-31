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La tripletta da urlo di Gabriele Borsa: chi è il talento del Milan che ha steso la Germania

Gabriele Borsa: il talento del Milan che ha rifilato tre gol alla Germania
Alla scoperta di Gabriele Borsa: la storia del classe 2010 del Milan che ha rifilato una tripletta alla Germania U16
Redazione PM

Italia-Germania 4-3. Non è la “Partita del Secolo” del 1970 allo stadio Azteca, ma il successo dell’Under 16 azzurra allo stadio 'Giovanni Chiggiato' di Caorle ha regalato emozioni simili. Protagonista assoluto della seconda amichevole contro i tedeschi, dopo l’1-1 di venerdì scorso, è stato Gabriele Borsa, attaccante del Milan, autore di una tripletta decisiva.

Convocato d’urgenza per l’infortunio di Pietro Salvai (Juventus), il giovane talento rossonero ha lasciato il segno fin dai primi minuti.

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Una tripletta da centravanti vero

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Il classe 18 gennaio 2010 ha sbloccato la gara al 5’ con una conclusione al volo di grande coordinazione. Al 28’ ha firmato il raddoppio con un destro potente sotto l’incrocio dal limite dell’area. Nella ripresa, al 51’, ha trasformato con freddezza il rigore del momentaneo 4-2, chiudendo una prestazione di alto livello tecnico e caratteriale.

Punta centrale strutturata fisicamente, dotata di buona tecnica, Borsa ha sempre dichiarato di ispirarsi a Cristiano Ronaldo.

Dall’oratorio al sogno rossonero

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Borsa ha iniziato a giocare a quattro anni e mezzo nella squadra dell’oratorio del suo paese. Nel 2015 è passato al Pantigliate Calcio e, nell’ottobre dello stesso anno, ha sostenuto un provino con il Milan, che lo ha confermato per la stagione successiva. Dal 2016/2017 è diventato ufficialmente un calciatore rossonero.

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Le prestazioni offerte quest’anno in Under 16 hanno convinto Simone Baldo a promuoverlo stabilmente in Under 17. Nel suo percorso ci saranno probabilmente Primavera e Milan Futuro. L’obiettivo, dichiarato e sognato, è uno solo: arrivare un giorno a illuminare San Siro con la prima squadra.

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