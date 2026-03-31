Gabriele Borsa: il talento del Milan che ha rifilato tre gol alla Germania

Una tripletta da centravanti vero — Il classe 18 gennaio 2010 ha sbloccato la gara al 5’ con una conclusione al volo di grande coordinazione. Al 28’ ha firmato il raddoppio con un destro potente sotto l’incrocio dal limite dell’area. Nella ripresa, al 51’, ha trasformato con freddezza il rigore del momentaneo 4-2, chiudendo una prestazione di alto livello tecnico e caratteriale.

Punta centrale strutturata fisicamente, dotata di buona tecnica, Borsa ha sempre dichiarato di ispirarsi a Cristiano Ronaldo.

Dall’oratorio al sogno rossonero — Borsa ha iniziato a giocare a quattro anni e mezzo nella squadra dell’oratorio del suo paese. Nel 2015 è passato al Pantigliate Calcio e, nell’ottobre dello stesso anno, ha sostenuto un provino con il Milan, che lo ha confermato per la stagione successiva. Dal 2016/2017 è diventato ufficialmente un calciatore rossonero.

Le prestazioni offerte quest’anno in Under 16 hanno convinto Simone Baldo a promuoverlo stabilmente in Under 17. Nel suo percorso ci saranno probabilmente Primavera e Milan Futuro. L’obiettivo, dichiarato e sognato, è uno solo: arrivare un giorno a illuminare San Siro con la prima squadra.