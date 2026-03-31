Con l'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan, il serbo è migliorato moltissimo, diventando un vero e proprio titolare imprescindibile: l'allenatore livornese lo ha collocato come centrale sinistro di difesa nel 3-5-2. Ora che la sosta sta ormai finendo, il serbo farà ritorno a Milano, riprendendo gli allenamenti in vista del big match contro il Napoli, molto importanti per la lotta scudetto contro l'inter.