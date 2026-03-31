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Milan, Pavlovic incanta tutti: gol in rovesciata con la Serbia

Milan, Pavlovic incanta tutti: gol in rovesciata con la Serbia - immagine 1
Un momento di forma straordinario per Strahinja PavloviC: il difensore del Milan segna uno splendido gol in rovesciata con la Serbia, video
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un momento di forma straordinario per Strahinja Pavlovic. Oltre ad essere uno dei protagonisti maggiori del Milan, con 6 gol a referto tra cui l'ultimo arrivato contro il Torino prima della sosta, sta facendo parlare di se anche con addosso la maglia della Nazionale Serba.

Milan, che gol per Pavlovic!

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Il difensore rossonero, nella partita contro l'Arabia Saudita (finita poi 2-1 a favore dei balcanici), ha segnato uno splendido gol in rovesciata. Rimasto in campo per tutti i 90 minuti, Pavlovic continua a far innamorare tutti i tifosi grazie alle sue prestazioni più che positive.

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Con l'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan, il serbo è migliorato moltissimo, diventando un vero e proprio titolare imprescindibile: l'allenatore livornese lo ha collocato come centrale sinistro di difesa nel 3-5-2. Ora che la sosta sta ormai finendo, il serbo farà ritorno a Milano, riprendendo gli allenamenti in vista del big match contro il Napoli, molto importanti per la lotta scudetto contro l'inter.

 

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