Milan, che parole di Rivera. Zaniolo nel mirino, mentre Kostic...

Questa sera la Nazionale Italiana scenderà in campo contro la Bosnia per strappare l'ultimo biglietto per le Americhe, mentre il Milan continua a far parlare di sé. Tanti rumors di Calciomercato, ma il nome del giorno è senza dubbio quello di Nicolò Zaniolo. La Curva Sud reagisce al divieto di trasferta imposto dal prefetto di Napoli, mentre Gianni Rivera si prende la scena con delle rivelazioni sul suo passato in rossonero. Ecco, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le rivelazioni di Gianni Rivera. Il duro comunicato della Curva Sud. Arriva Zaniolo? Intanto Kostic…
ULTIME MILAN NEWS
Milan, le rivelazioni di Gianni Rivera. Il duro comunicato della Curva Sud. Arriva Zaniolo? Intanto Kostic…
Dalle novità di calciomercato al comunicato della Curva Sud: ecco le Top News pubblicate sulla pagina di Pianeta Milan nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2026