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Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l’undici vincente

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l’undici vincente - immagine 1
A poche ore dal fischio d'inizio di Bosnia-Italia, sono state ufficializzate le formazioni: ecco gli uomini scelti da Gattuso
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ormai ci siamo. Alle ore 20:45 l'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan, scenderà in campo per affrontare la Bosnia Erzegovina a Zenica nella gara valevole la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo 2026, in programma negli Stati Uniti.

In casa azzurra viene confermato l'undici vincente di Bergamo. In attacco spazio a khan e Retegui, panchina per il giovane Pio Esposito. Locatelli confermato in regia, mentre in difesa spazio ancora a Bastoni. Per quanto riguarda la Bosnia, fuori Tahirovic che ha lasciato spazio a Basic. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali:

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LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) - Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko.

A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

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A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

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