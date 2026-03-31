Milan, le rivelazioni di Gianni Rivera. Il duro comunicato della Curva Sud. Arriva Zaniolo? Intanto Kostic…
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) - Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko.
A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
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A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
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