Vendita di San Siro, prosegue l'indagine della procura: ecco i nuovi dettagli

Le parole chiave e i nomi coinvolti—
Gli inquirenti cercheranno circa 150 parole chiave all’interno dei dispositivi sequestrati. Tra queste "RedBird" e "Oaktree" , oltre ai nomi di dirigenti e proprietari come "Gerry Cardinale" e "Steven Zhang", solo per citarne alcune.
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Il focus investigativo resta sulla procedura che ha portato alla vendita dell’impianto. Per i pm, il quadro attuale non è ancora completo e necessita di ulteriori riscontri documentali e informatici.
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