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Prosegue l’indagine sulla vendita di San Siro: i pm cercheranno prove nei cellulari sequestrati agli indiziati

Vendita di San Siro, prosegue l'indagine della procura: ecco i nuovi dettagli
San Siro, l’Indagine entra nel vivo: la Procura analizzerà telefoni e dispositivi per chiarire la procedura di vendita dell'impianto
Redazione PM

Continua l’inchiesta della Procura di Milano sulla vendita di Stadio San Siro. Stando a quanto riportato da 'Calcio e Finanza', i pm avrebbero disposto perquisizioni e sequestri nei confronti di nove indagati, con l’obiettivo di acquisire nuovi elementi utili a ricostruire

Focus anche sui soggetti riconducibili al Milan

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La Procura ritiene necessario colmare quella che definisce una “lacuna informativa” relativa alla posizione di soggetti riconducibili al Milan, i cui dispositivi non erano stati finora analizzati. L’obiettivo è approfondire contatti e comunicazioni dei giorni precedenti e successivi alla formalizzazione della vendita.

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Le parole chiave e i nomi coinvolti

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Gli inquirenti cercheranno circa 150 parole chiave all’interno dei dispositivi sequestrati. Tra queste "RedBird" e "Oaktree" , oltre ai nomi di dirigenti e proprietari come "Gerry Cardinale" e "Steven Zhang", solo per citarne alcune.

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Il focus investigativo resta sulla procedura che ha portato alla vendita dell’impianto. Per i pm, il quadro attuale non è ancora completo e necessita di ulteriori riscontri documentali e informatici.

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