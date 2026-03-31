Questa sera alle 20:45 la Nazionale Italiana affronta la Bosnia allo stadio 'Bilino Polje' di Zenica nella finale dei playoff Mondiali. È l’ultima occasione per strappare un biglietto per le Americhe e interrompere un’assenza che dura dal 2014, dalla Coppa del Mondo brasiliana. L’Italia intera sarà davanti alla TV per sostenere gli uomini del CT Gennaro Gattuso, ma tra i convocati non figura alcun giocatore del Milan. Un dato che certifica una tendenza recente, ma che si pone in netta controtendenza rispetto alla tradizione azzurra.

Le scelte del CT e i rossoneri esclusi

Le assenze milaniste non sono casuali. Matteo Gabbia, tra i principali candidati, è ancora alle prese con un’ernia inguinale che ne ha condizionato la disponibilità. Davide Bartesaghi, laterale classe 2005, dopo aver preso parte alle famose cene organizzate da Gattuso, è stato superato nelle gerarchie dall’esperienza di Dimarco e Spinazzola ed è stato aggregato all’Under 21 guidata da Silvio Baldini.