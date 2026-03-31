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Se il Diavolo dovesse davvero spingere per l'ex Torino vorrebbe dire continuare a puntare ancora sul 3-5-2: difficile pensare che il Milan possa investire su Bellanova per poi spostarlo a terzino destro. Atra domanda interessante: quale potrebbe essere il futuro di Athekame se dovesse arrivare davvero Bellanova? L'esterno dell'Atalanta difficilmente arriverebbe al Milan con un ruolo di terzo piano: probabile che voglia minuti in campo anche importanti. L'italiano potrebbe togliere spazio importante ad Athekame un profilo che sta migliorando sensibilmente in questa stagione. Che possa essere ceduto in prestito o magari adattato a sinistra nel caso in cui Estupinan dovesse essere ceduto? Queste potrebbero essere le due strade per lo svizzero.
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