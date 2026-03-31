Milan, Bellanova sarebbe entrato nella lista rossonera per quanto riguarda il calciomercato estivo. Tattica, numeri e Athekame. Ecco la nostra analisi

Milan , Bellanova potrebbe essere un obiettivo di calciomercato dei rossoneri in vista della prossima stagione. L'ex prodotto del vivaio rossonero sarebbe utile anche per la questione liste visto che il Diavolo dovrebbe (salvo cataclismi) giocare la prossima edizione della Champions League. Costo? La richiesta dell'Atalanta potrebbe essere tra i 20 e i 30 milioni di euro, una cifra comunque importante per un giocatore che arriverebbe come alternativa sulla fascia destra a Saelemaekers. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare dei dati specifici riguardo alle prestazione di Bellanova. Ecco i numeri grazie all'aiuto di 'Opta' e 'Sofascore'.

In carriera ha giocato 133 partite in Serie A da terzino destro con 2 gol e 4.27 di gol attesi. 17 assist per il classe 2000 sopra a quelli previsti che si fermano a 11.1. 28 le occasioni create con 19 partite con la porta inviolata. Meno di un gol subito a partita con lui in campo e più di 3 palloni recuperati di media con quasi un salvataggio ogni gara. Numeri molto interessanti quelli di Bellanova che con l'Atalanta ha giocato con un sistema collaudato: difesa a 3 con i quinti di centrocampo che spingono in avanti e che tornano indietro a difendere.