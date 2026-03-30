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Calciomercato Milan, operazione Italiana: il Diavolo punta a Bellanova

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Con il possibile ritorno in Champions League, il Milan non vuole farsi trovare impreparato: ecco il nome di Bellanova...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con il possibile ritorno in Champions League ormai alle porte, in casa rossonera il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta già iniziando a pianificare il mercato estivo. Tolto, ovviamente, il pensiero rivolto all'attaccante e di un difensore centrale roccioso, il Milan sta pensando di rafforzare anche gli esterni.

Milan, idea Bellanova?

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La dirigenza rossonera, infatti, vorrebbe aggiungere un'ulteriore pedina ad una zona che ha già Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. Per la questione delle liste, la rosa andrebbe inevitabilmente allargata con degli elementi italiani: un nome che può unirsi ai vari Gabbia Bartesaghi e Torriani.

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Quest'ultimo, poi potrebbe salutare i rossoneri: il giovane potrebbe giocare altrove trovando al giusta continuità per crescere, cosa che al Milan, momentaneamente non può fare. In quest'ottica, ecco che ritorna di moda un nome: Raoul Bellanova, giovane cresciuto calcisticamente nel Milan, ma che ora gioca all'Atalanta.

Tredici stagioni in rossonero prima della cessione al Bordeaux: in Francia, però, le cose non sono andate come ci si aspettava, e il giocane ha fatto ritorno in Italia alla corte di Pescara, Cagliari, Inter e Torino. Come riferito da Tuttosport, l'operazione si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro.

Dopo l'arrivo di Palladino in panchina, il terzino classe 200 ha perso alcune posizioni e la maglia della Nazionale Italiana, motivo per cui ha iniziato a guardare verso altre destinazioni. Il suo entourage, infatti, ha già avviato dei primi contatti con il Milan.

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Il giovane, nel Milan di Allegri, potrebbe giocare sia come esterno a tutta fascia nel 3-5-2, ma anche nel 4-3-3 come laterale basso in una linea a quattro, ruolo che ha già ricoperto in più occasioni. Nota aggiuntiva: il giovane può essere iscritto nelle liste tra i 4 calciatori di formazione italiana (dove ora stanno Ricci, De Winter e Terracciano) sia tra i 4 giocatori formati dal proprio vivaio (inseriti Torriani, Gabbia e Bartesaghi).

 

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