Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato più e più volte di come il profilo di Mario Gila , difensore della Lazio, piaccia moltissimo al Milan di Allegri in vista della sessione estiva di calciomercato. Il calciatore spagnolo, dopo 4 anni al servizio dei biancocelesti, potrebbe salutare la capitale, rimanendo comunque in Italia ma al servizio dei rossoneri.

Milan, Gila attrae

Il club di via Aldo Rossi è ormai da diverso tempo che ha puntato i suoi riflettori sul centrale spagnolo per rinforzare la propria difesa. I rossoneri non sono messi male, anzi: in stagione Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter sono migliorati tantissimo ma, vista la possibile partecipazione alla Champions League, non bastano.