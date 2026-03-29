Sul calciatore biancocelesti, però, sembrerebbe esserci anche l'Inter di Chivu: a fine stagione, infatti, Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij potrebbero salutare.
La richiesta del club capitolino—
LEGGI ANCHE: Mattia Liberali sta finalmente esplodendo: ascesa e ritorno al Milan o solo rimpianto?
Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la richiesta della Lazio si aggirerebbe attorno ai 25-30 milioni. Al club laziale, però, aspetterebbe solamente il 50% dell'incasso, l'altra metà sarà versata nelle casse del Real Madrid.
© RIPRODUZIONE RISERVATA