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Calciomercato Milan, ad Allegri piace Gila: ma qual è la richiesta della Lazio?

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Mario Gila, difensore della Lazio, è il profilo perfetto individuato da Allegri per la difesa rossonera: ma quanto chiede il club?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato più e più volte di come il profilo di Mario Gila, difensore della Lazio, piaccia moltissimo al Milan di Allegri in vista della sessione estiva di calciomercato. Il calciatore spagnolo, dopo 4 anni al servizio dei biancocelesti, potrebbe salutare la capitale, rimanendo comunque in Italia ma al servizio dei rossoneri.

Milan, Gila attrae

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Il club di via Aldo Rossi è ormai da diverso tempo che ha puntato i suoi riflettori sul centrale spagnolo per rinforzare la propria difesa. I rossoneri non sono messi male, anzi: in stagione Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter sono migliorati tantissimo ma, vista la possibile partecipazione alla Champions League, non bastano.

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Sul calciatore biancocelesti, però, sembrerebbe esserci anche l'Inter di Chivu: a fine stagione, infatti, Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij potrebbero salutare.

La richiesta del club capitolino 

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Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la richiesta della Lazio si aggirerebbe attorno ai 25-30 milioni. Al club laziale, però, aspetterebbe solamente il 50% dell'incasso, l'altra metà sarà versata nelle casse del Real Madrid.

 

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