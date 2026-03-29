Torna di moda il nome di Nicolò Tresoldi. Il giovane attaccante del Club Brugge, e noto tifoso del Milan, ha attirato i riflettori di una big

Milan, attenzione a Tresoldi

In ottica calciomercato, il nome comincia a muoversi. Secondo quanto riferito da BILD, l'Arsenal avrebbe puntato i riflettori su di lui: il club inglese avrebbe effettuato qualche piccolo contatto esplorativo con l'entourage dell'attaccante. Il giovane, nato in Italia, nella sua prima stagione ha collezionato 48 presenze e ben 17 gol.