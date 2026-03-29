Torna di moda il nome di Nicolò Tresoldi. Il giovane attaccante del Club Brugge, e noto tifoso del Milan, ha attirato i riflettori di una big
Torna di moda il nome di Nicolò Tresoldi, calciatore italo-tedesco classe 2004 del Club Brugge. Il giovane, osservato dal Milan, continua il suo percorso con la nazionale giovanile della Germania, nell'attesa di un possibile futuro con la maglia della Nazionale Italiana. Fino a questo momento, però, Gattuso non l'ha ancora convocato, tenendo questo piccolo spiraglio aperto.
Milan, attenzione a Tresoldi
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In ottica calciomercato, il nome comincia a muoversi. Secondo quanto riferito da BILD, l'Arsenal avrebbe puntato i riflettori su di lui: il club inglese avrebbe effettuato qualche piccolo contatto esplorativo con l'entourage dell'attaccante. Il giovane, nato in Italia, nella sua prima stagione ha collezionato 48 presenze e ben 17 gol.