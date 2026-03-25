Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, rossoneri su Castro: l’argentino stuzzica la dirigenza

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, rossoneri su Castro: l’argentino stuzzica la dirigenza

Calciomercato Milan, rossoneri su Castro: l’argentino stuzzica la dirigenza - immagine 1
La dirigenza rossonera è alla ricerca di una punta per il calciomercato estivo: spunta l'idea Santiago Castro...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi giorni c'è un nome sta sta orbitando attorno ai colori rossoneri: il Milan avrebbe posato gli occhi su Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 del Bologna. L'argentino, arrivato a Bologna per 15 milioni di euro nel 2024, non è esploso subito.

Milan, Castro si o no?

—  

Dopo una prima parte di stagione sottotono, come riferito dal Corriere dello Sport, Castro è riuscito a guadagnarsi la 9 rossoblù diventando un vero e proprio titolare della formazione di Italiano. Dal suo esordio, il classe 2004 ha collezionato 36 partite siglando anche 8 reti, ma facendo anche esperienza in Champions League.

LEGGI ANCHE

Castro, con il passare del tempo, sta migliorando nettamente la sua media gol: 7 reti in 27 giornate di campionato, 2 in 10 partite di Europa League e 2 in Coppa Italia. Le statistiche dimostrano che la qualità c'è, ma va coltivata con il tempo.

Il Bologna, daccanto suo, non lo cederà con tantissima facilita. L'intenzione del club felsineo, infatti, è quella di non lasciar partire l'argentino, lasciandolo lavorare con Italiano per almeno un altra stagione. Tra i vari nomi in rosa legati al reparto offensivo, quello cedibile è Dallinga.

E' chiaro che, se un club si presenta davanti alla dirigenza con una cifra congrua, tutto si può comprare. Il club rossoblù, infatti, chiederebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la dirigenza punta gli occhi in Belgio: ecco il rinforzo!

Castro stuzzica comunque la dirigenza del Diavolo, ma è anche vero che la richiesta è molto alta. Il giocatore è giovane, talentuoso e con tanto margine di miglioramento. Massimiliano Allegri, che ha sempre richiesto una punta pronta all'uso, potrebbe anche apprezzare l'arrivo di Castro (in ottica futuro). Il giovane, infatti, potrebbe essere la pedina ideale per un 3-5-2 lavorando in coppia con un altro attaccante, oppure può essere inserito in un 4-3-3. Sono in corso delle valutazioni, ma una cosa è certa: Castro ha attirato l'attenzione del Milan.

Leggi anche
Mercato Milan, occhi in Italia: Castro per l’attacco, Gila per la difesa
Calciomercato Milan, pressing su Goretzka: ma c’è un nodo da sciogliere

© RIPRODUZIONE RISERVATA