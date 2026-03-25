Castro, con il passare del tempo, sta migliorando nettamente la sua media gol: 7 reti in 27 giornate di campionato, 2 in 10 partite di Europa League e 2 in Coppa Italia. Le statistiche dimostrano che la qualità c'è, ma va coltivata con il tempo.
Il Bologna, daccanto suo, non lo cederà con tantissima facilita. L'intenzione del club felsineo, infatti, è quella di non lasciar partire l'argentino, lasciandolo lavorare con Italiano per almeno un altra stagione. Tra i vari nomi in rosa legati al reparto offensivo, quello cedibile è Dallinga.
E' chiaro che, se un club si presenta davanti alla dirigenza con una cifra congrua, tutto si può comprare. Il club rossoblù, infatti, chiederebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro.
Castro stuzzica comunque la dirigenza del Diavolo, ma è anche vero che la richiesta è molto alta. Il giocatore è giovane, talentuoso e con tanto margine di miglioramento. Massimiliano Allegri, che ha sempre richiesto una punta pronta all'uso, potrebbe anche apprezzare l'arrivo di Castro (in ottica futuro). Il giovane, infatti, potrebbe essere la pedina ideale per un 3-5-2 lavorando in coppia con un altro attaccante, oppure può essere inserito in un 4-3-3. Sono in corso delle valutazioni, ma una cosa è certa: Castro ha attirato l'attenzione del Milan.
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