Castro stuzzica comunque la dirigenza del Diavolo, ma è anche vero che la richiesta è molto alta. Il giocatore è giovane, talentuoso e con tanto margine di miglioramento. Massimiliano Allegri, che ha sempre richiesto una punta pronta all'uso, potrebbe anche apprezzare l'arrivo di Castro (in ottica futuro). Il giovane, infatti, potrebbe essere la pedina ideale per un 3-5-2 lavorando in coppia con un altro attaccante, oppure può essere inserito in un 4-3-3. Sono in corso delle valutazioni, ma una cosa è certa: Castro ha attirato l'attenzione del Milan.