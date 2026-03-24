Il calciomercato del Milan sarà fondamentale. Le priorità dei rossoneri, come sappiamo, sono legate al reparto difensivo ed offensivo: i rossoneri sono alla ricerca di un centrale forte e di un centravanti puro. Nella prossima stagione, infatti, il diavolo dovrà giocare la Champions League e, proprio per questa motivazione, il club rossonero sta iniziando a pensare già alla prossima sessione estiva di mercato, scandagliando in giro per l'Europa dei nomi da 'Milan'.