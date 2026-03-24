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Mercato Milan, occhi in Italia: Castro per l’attacco, Gila per la difesa

Mercato Milan, occhi in Italia: Castro per l’attacco, Gila per la difesa - immagine 1
Il calciomercato del Milan sarà molto fondamentale. Per l'attacco spunta il nome di Santiago Casto, in difesa si punta su Gila...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciomercato del Milan sarà fondamentale. Le priorità dei rossoneri, come sappiamo, sono legate al reparto difensivo ed offensivo: i rossoneri sono alla ricerca di un centrale forte e di un centravanti puro. Nella prossima stagione, infatti, il diavolo dovrà giocare la Champions League e, proprio per questa motivazione, il club rossonero sta iniziando a pensare già alla prossima sessione estiva di mercato, scandagliando in giro per l'Europa dei nomi da 'Milan'.

I fari, però, si sono fermati nel nostro campionato proprio perchè, e non è un segreto, Massimiliano Allegri preferirebbe degli elementi già pronti all'uso, che conoscano bene il nostro campionato, in modo tale che l'ambientamento non necessiti di troppo tempo.

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Domenica pomeriggio sugli spalti del Dall'Ara durante Bologna-Lazio, secondo Tuttosport, era presente uno scout che stava visionando due possibili rinforzi: Santiago Castro, attaccante rossoblù, e Mario Gila, centrale della Lazio.

L'attaccante argentino, anche se non è andato in gol, ha comunque effettuato una bellissima gara, riuscendo a procurare anche un rigore, poi sbagliato da Orsolini. Il 2004, infatti, somiglia molto per caratteristiche a Lautaro Martinez, bomber nerazzurro.

I rapporti tra il club rossonero e quello felsineo solo molto buoni, basti pensare alle operazioni Saelemaekers, Calabria e Pobega. La richiesta, però, è molto alta: i rossoblù chiedono 40 milioni di euro, cifra da Premier League. Fatto sta che Nottingham Forest e West Ham avevano già bussato al Bologna.

Parlando del difensore, i rossoneri seguono Mario Gila da diverso tempo ormai. I rossoneri volevano portarlo a Milano già a gennaio, ma il presidente Claudio Lotito lo aveva ritenuto incedibile. Le cose, attualmente, hanno subito una mutazione.

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Lo spagnolo, infatti, ha già comunicato ai biancocelesti la decisione di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2027. Motivo in più per cui i biancocelesti siano costretti a venderlo nella sessione estiva per cercare di non perderlo a zero il prossimo anno. La valutazione? Tra i 20 e i 25 milioni di euro, con il 50% dell'incasso che andrà versato al Real Madrid.

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