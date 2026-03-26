Calciomercato Milan, i rossoneri starebbe seguendo con particolare attenzione il talento del Salisburgo Kerim Alajbegovic. Numeri, costo, scadenza e stipendio

Mancano sempre meno settimane al termine della stagione e all'inizio di quello che si prospetta un calciomercato molto importante per il Milan. Se il Diavolo dovesse qualificarsi alla prossima sessione di calciomercato, la dirigenza dovrà rinforzare e allungare la rosa per Massimiliano Allegri. Secondo gli ultimi rumors di mercato gli scout rossoneri sarebbe sulle tracce di Kerim Alajbegovic talento offensivo del Salisburgo classe 2007. Ecco i suoi numeri, quanto guadagna e quanto potrebbe costare al Milan.

A quanto ammonta lo stipendio di Kerim Alajbegovic? Dovrebbe essere al di sotto del milione di euro a stagione, quindi pienamente sostenibile anche dal Milan. Il suo contratto è in scadenza nel 2029 e secondo il sito transfermarkt il suo valore di mercato sarebbe di 15 milioni di euro. Il classe 2007 ha giocato 20 partite in campionato con il Salisburgo in stagione con 7 gol e due assist. Dove ha giocato meglio? 10 gol con due assist in carriera partendo da ala sinistra.