Calciomercato Milan, Pavlovic nel mirino del Chelsea: contatti e valore

Uno dei giocatori che sta beneficiando di più dell'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan è decisamente Pavlovic . Il difensore serbo è cresciuto tantissimo in una sola stagione passando da un difensore a volte insicuro a un braccetto di sinistra tra i migliori del campionato di Serie A. Come detto merito va anche all'allenatore rossonero che ha cambiato modo di difendere a tutta la squadra.

Un nuovo Pavlovic con Allegri quindi che non fa sorridere solo il Milan, ma che aumenta l'interesse anche di altri club importanti. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Chelsea starebbe osservando con meticoloso interesse l’evoluzione del centrale rossonero. Il Milan lo prelevò dal Salisburgo nell'estate del 2024 per 18 milioni più due di bonus. Secondo il quotidiano oggi il valore del serbo sarebbe circa il doppio di quella cifra (quindi sui 40 milioni di euro). I Blues avrebbero avuto contatti con l’entourage del giocatore, ma Pavlovic per il Milan resterebbe un punto fermo della difesa per il presente e per il futuro.