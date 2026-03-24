Open VAR: 'Rigore Pavlovic-Simeone? Decisione corretta, ecco il motivo'

Poco dopo: "Pavlovic non può intervenire, spalle al pallone e con la mano butta Simeone. Secondo me è punibile e ammonizione di Pavlovic".

Una volta al monitor, la Sala VAR all'arbitro Fourneau: "Pavlovic si disinteressa del pallone e mette la mano sul volto di Simeone. Confermiamo comportamento antisportivo di Pavlovic, numero 31 del Milan".

Le spiegazione di Tonolini — "La decisione è corretta. Arriviamo con una review un po' faticosa. Non siamo contentissimi della revisione, ci abbiamo messo tanto, forse troppo. Le review troppo lunghe possono incrementare dubbi e aspettative. Le immagini mancano di uno zoom sul punto di contatto che poteva rendere maggiormente chiara le motivazioni della scelta effettuata".

Poi ha aggiunto: "Pavlovic porta le spalle al pallone, se ne disinteressa e il suo obiettivo è fermare Simeone. Lo fa con una mano sul volto, parte molto tutelata dal regolamento. Lo stesso contatto fosse avvenuto sulla spalla parleremmo di un'altra cosa".