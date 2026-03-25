Calciomercato, Di Marzio: 'Kean non è tra i primi posti della lista del Milan'

"Ci aspettiamo intanto che Kean ci porti al Mondiale e poi sicuramente avrà mercato, io in tutte queste voci sul Milan non ho trovato riscontro, quindi non credo che sia al primo posto della lista del Milan per diverse motivazioni. Poi vedremo se ci saranno altre squadre interessate perché è un giocatore con un valore alto. Credo che la Fiorentina del futuro debba ripartire da certezze e Kean potrebbe essere una di quelle".