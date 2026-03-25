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Mercato, Di Marzio su Kean: “Non credo sia al primo posto della lista del Milan”

Calciomercato, Di Marzio: 'Kean non è tra i primi posti della lista del Milan'
L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha commentato ai microfoni di 'Radio Firenze Viola' le voci sull'interesse del Milan per Kean
Redazione

Da tempo il Milan cerca una punta per la prossima stagione. Negli ultimi mesi, sono tantissimi i nomi di attaccanti accostati al club di Via Aldo Rossi. Uno di questi gioca in Serie A, precisamente alla Fiorentina.

Calciomercato Milan, Di Marzio su Kean

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Parliamo, ovviamente, di Moise Kean considerato da Massimiliano Allegri uno dei preferiti per quel ruolo. A parlare di questa possibile trattativa estiva anche l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ospite ai microfoni di 'Radio Firenze Viola'. Ecco, di seguito, le sue parole su Kean-Milan.

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"Ci aspettiamo intanto che Kean ci porti al Mondiale e poi sicuramente avrà mercato, io in tutte queste voci sul Milan non ho trovato riscontro, quindi non credo che sia al primo posto della lista del Milan per diverse motivazioni. Poi vedremo se ci saranno altre squadre interessate perché è un giocatore con un valore alto. Credo che la Fiorentina del futuro debba ripartire da certezze e Kean potrebbe essere una di quelle".

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