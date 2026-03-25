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Calciomercato Milan, occhi puntati su Alajbegovic: scout rossoneri a Cardiff per seguire il talento bosniaco

Calciomercato, scout del Milan in missione a Cardiff per Alajbegovic
Durante la sosta per le Nazionali, il Milan segue da vicino Kerim Alajbegovic, trequartista del Salisburgo: numeri e prestazioni del classe 2007 bosniaco
Redazione PM

Il Milan sfrutta la sosta per le Nazionali per programmare il futuro. Con una rosa da ampliare in vista della prossima stagione, il club rossonero continua il lavoro di scouting alla ricerca di giovani talenti da inserire nel progetto 2026/2027.

Calciomercato Milan, Alajbegovic osservato speciale

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Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', emissari rossoneri saranno presenti al 'Cardiff City Stadium' per assistere alla sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Un’occasione utile non solo per seguire il match tra le possibili avversarie dell'Italia in finale, ma soprattutto per monitorare da vicino Kerim Alajbegovic, uno dei trequartisti più interessanti nel panorama europeo.

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Classe 2007, attualmente al Salisburgo, il giovane talento ha già attirato l’attenzione di diversi club italiani ed europei. I numeri sono significativi: 11 gol e 3 assist in stagione. Nato a Colonia da famiglia bosniaca, ha scelto di rappresentare la Bosnia-Erzegovina.

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Non c’è solo il Milan sulle sue tracce: anche Napoli e Juventus hanno mostrato interesse. I rossoneri, però, vogliono approfondire dal vivo le sue qualità, per questo ha mandato i propri scout in missione a Cardiff.

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