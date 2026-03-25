Calciomercato, scout del Milan in missione a Cardiff per Alajbegovic

Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio
Classe 2007, attualmente al Salisburgo, il giovane talento ha già attirato l’attenzione di diversi club italiani ed europei. I numeri sono significativi: 11 gol e 3 assist in stagione. Nato a Colonia da famiglia bosniaca, ha scelto di rappresentare la Bosnia-Erzegovina.
Non c’è solo il Milan sulle sue tracce: anche Napoli e Juventus hanno mostrato interesse. I rossoneri, però, vogliono approfondire dal vivo le sue qualità, per questo ha mandato i propri scout in missione a Cardiff.
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