Zaniolo con l'Udinese ha totalizzato 6 gol con 5 assist. XG personali che si attestano tra i 4 e i 5 (4.47). Interessanti anche i gol attesi della squadra con lui in campo che sono di fatto 1 (0.96) e gli assist attesi dell'Udinese con Zaniolo in campo (0.53). Come possiamo vedere dalla heatmap Zaniolo sta giocando abbastanza esterno nel 3-5-2 di Kosta Runjaić quasi come un'ala offensiva di destra che si diletta anche a entrare in area di rigore. Numeri davvero interessanti, ma la statistica che sorprende di più in positivo riguarda gli XG dell'Udinese: praticamente con Zaniolo in campo i bianconeri hanno un gol atteso. Non male per una seconda punta. L'ex Roma è un attaccante che può giocare ovunque, non si fa problemi anche a giocare spalle alla porta se serve. Sa creare per sé e per i compagni, ha qualità e un grande tiro oltre ad avere tantissima esperienza in Serie A.