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Numeri, costi e stipendio di Zaniolo: può essere intrigante per il Milan. La statistica che sorprende

Ecco perché il Milan cerca Zaniolo: la statistica che stupisce. Costo, stipendio e numeri
Calciomercato Milan, Zaniolo torna di nuovo nel mirino dei rossoneri: l'attaccante dell'Udinese potrebbe essere un obiettivo. Costo, numeri e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Zaniolo potrebbe tornare di moda per i rossoneri. Dopo i tentativi nel passato di Paolo Maldini, la dirigenza del Diavolo potrebbe pensare di nuovo all'ex talento della Roma per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione (qui i dettagli). Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i dati offensivi stagionali di Zanioli concentrandoci sulle statistiche particolari. Ecco i numeri grazie al supporto di 'Opta' e 'Sofascore'.

Milan, i numeri stagionali di Zaniolo

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Zaniolo con l'Udinese ha totalizzato 6 gol con 5 assist. XG personali che si attestano tra i 4 e i 5 (4.47). Interessanti anche i gol attesi della squadra con lui in campo che sono di fatto 1 (0.96) e gli assist attesi dell'Udinese con Zaniolo in campo (0.53). Come possiamo vedere dalla heatmap Zaniolo sta giocando abbastanza esterno nel 3-5-2 di Kosta Runjaić quasi come un'ala offensiva di destra che si diletta anche a entrare in area di rigore. Numeri davvero interessanti, ma la statistica che sorprende di più in positivo riguarda gli XG dell'Udinese: praticamente con Zaniolo in campo i bianconeri hanno un gol atteso. Non male per una seconda punta. L'ex Roma è un attaccante che può giocare ovunque, non si fa problemi anche a giocare spalle alla porta se serve. Sa creare per sé e per i compagni, ha qualità e un grande tiro oltre ad avere tantissima esperienza in Serie A.

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Lo stipendio di Zaniolo dovrebbe sfiorare i due milioni netti a stagione. Cifra che rientrerebbe perfettamente nel tetto ingaggi del Milan. Il valore? L'attaccante italiano sta giocando una grande stagione con l'Udinese che lo dovrebbe riscattare per circa 10 milioni dal Galatasaray. Facile aspettarsi una valutazione molto più alta se il club bianconero lo dovesse davvero cedere. Per il Diavolo sarebbe sicuramente un'aggiunta interessante al reparto offensivo, visti anche i dubbi di (quasi) tutti i componenti dell'attacco rossonero.

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