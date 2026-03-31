Calciomercato Milan, Allegri e i rossoneri seguono Zaniolo: i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un altro colpo in attacco oltre il bomber per il reparto avanzato. Potrebbe servire infatti un giocatore in grado di dividersi tra seconda punta e ala offensiva. Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport' il Milan e Allegri starebbero seguendo con molta attenzione le prestazioni stagionali di Nicolò Zaniolo. Nel 3-5-2 dell'Udinese l'ex Roma sta brillando come seconda punta alle spalle di un attaccante fisico come Davis.