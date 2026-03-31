Calciomercato Milan, Allegri e i rossoneri seguono Zaniolo: i dettagli

Come ricorda il quotidiano i bianconeri dovrebbero riscattarlo dal Galatasaray per circa 10 milioni di euro in estate, ma non sarebbe scontata la sua permanenza all'Udinese durante la prossima sessione di calciomercato. Il Milan ci pensa e ragiona su un vecchio pallino che Paolo Maldini tentò di portare in rossonero varie volte. Zaniolo è un classe 1999 ancora nel pieno della sua forma fisica e potrebbe aumentare il numero di italiani presenti nella rosa del Milan, aspetto che non dispiacerebbe ai rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA