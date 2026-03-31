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Milan, non solo il bomber: Zaniolo può completare l’attacco. Ecco i dettagli

Calciomercato Milan, Allegri e i rossoneri seguono Zaniolo: i dettagli
Calciomercato Milan, Zaniolo potrebbe tornare nella lista dei desideri dei rossoneri per il futuro dell'attacco. Allegri e il Diavolo ci pensano. I dettagli da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un altro colpo in attacco oltre il bomber per il reparto avanzato. Potrebbe servire infatti un giocatore in grado di dividersi tra seconda punta e ala offensiva. Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport' il Milan e Allegri starebbero seguendo con molta attenzione le prestazioni stagionali di Nicolò Zaniolo. Nel 3-5-2 dell'Udinese l'ex Roma sta brillando come seconda punta alle spalle di un attaccante fisico come Davis.

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Come ricorda il quotidiano i bianconeri dovrebbero riscattarlo dal Galatasaray per circa 10 milioni di euro in estate, ma non sarebbe scontata la sua permanenza all'Udinese durante la prossima sessione di calciomercato. Il Milan ci pensa e ragiona su un vecchio pallino che Paolo Maldini tentò di portare in rossonero varie volte. Zaniolo è un classe 1999 ancora nel pieno della sua forma fisica e potrebbe aumentare il numero di italiani presenti nella rosa del Milan, aspetto che non dispiacerebbe ai rossoneri.

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