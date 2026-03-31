PIANETAMILAN news milan ultime notizie Penultima giornata di Nazionali: cinque giocatori del Milan in campo oggi

ULTIME MILAN NEWS

Penultima giornata di Nazionali: cinque giocatori del Milan in campo oggi

Nazionali, ecco tutti i giocatori del Milan in campo oggi
Dall'Italia all'Ecuador, passando per la Serbia e la Svizzera: ecco tutti i giocatori del Milan in campo oggi con le proprie Nazionali
Redazione PM

La sosta Nazionali sta per volgere al termine per lasciare spazio al campionato di Serie A, che nel weekend riprenderà regolarmente il suo corso. Anche oggi, diversi giocatori del Milan scenderanno in campo con la selezione del proprio Paese: vediamo quali.

Italia U21

—  

Davide Bartesaghi sarà impegnato nella sfida dell'Italia Under 21 contro la Svezia. Il fischio d'inizio del match, valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria, è previsto alle 18:00 presso la 'Boras Arena'.

LEGGI ANCHE

Serbia

—  

Sempre alle 18:00, la Serbia di Stahinja Pavlovic affronterà l'Arabia Saudita in un'amichevole internazionale alla 'TCS Arena' di Backa Topola.

Svizzera

—  

Ardon Jashari scenderà in campo con la Svizzera nell'amichevole contro la Norvegia. Calcio d'inizio in programma alle 18:00 all''Ullevaal Stadion' di Oslo.

Svizzera U21

—  

Anche Zachary Athekame sarà impegnato con la Svizzera: non con la Nazionale maggiore come Jashari, bensì con l'Under 21, che alle 20:00 sfiderà l'Estonia alla 'Stockhorn Arena' di Thun.

Ecuador

—  

LEGGI ANCHE: Milan, il colpo Bellanova sarebbe un segnale tattico chiaro. Quale futuro per Athekame?>>>

Pervis Estupinan scenderà in campo con la Nazionale ecuadoriana per il match contro l'Olanda. I sudamericani affronteranno gli 'Oranje' al 'Philips Stadion' di Eindhoven. Fischio d'inizio previsto alle 20:45.

 

Leggi anche
Memorial Franco Chignoli, quinta edizione: il Milan protagonista al “Piccolo Mondiale” Under 11
Napoli-Milan, conferenza stampa anticipata: ecco quando parla Massimiliano Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA