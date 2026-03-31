Nazionali, ecco tutti i giocatori del Milan in campo oggi

Serbia—
Sempre alle 18:00, la Serbia di Stahinja Pavlovic affronterà l'Arabia Saudita in un'amichevole internazionale alla 'TCS Arena' di Backa Topola.
Svizzera—
Ardon Jashari scenderà in campo con la Svizzera nell'amichevole contro la Norvegia. Calcio d'inizio in programma alle 18:00 all''Ullevaal Stadion' di Oslo.
Svizzera U21—
Anche Zachary Athekame sarà impegnato con la Svizzera: non con la Nazionale maggiore come Jashari, bensì con l'Under 21, che alle 20:00 sfiderà l'Estonia alla 'Stockhorn Arena' di Thun.
Ecuador—
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Pervis Estupinan scenderà in campo con la Nazionale ecuadoriana per il match contro l'Olanda. I sudamericani affronteranno gli 'Oranje' al 'Philips Stadion' di Eindhoven. Fischio d'inizio previsto alle 20:45.
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