Al via la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli: Milan protagonista

Dodici squadre su venti arrivano dall’estero, comprese le argentine Boca Juniors e River Plate , al debutto extra-UE. In campo anche big europee come Liverpool , PSG e i campioni in carica dell’ Olympique Marsiglia . Un parterre che certifica la dimensione internazionale raggiunta dal torneo.

Padrino dell’edizione 2026 sarà Gianluca Zambrotta, ex rossonero e Campione del Mondo 2006. Ma il Memorial non è solo competizione: nelle prime quattro edizioni sono stati raccolti oltre 60.000 euro destinati alle “Sette Sorelle”, associazioni impegnate nel sostegno a bambini e giovani in situazioni di fragilità.