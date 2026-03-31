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Memorial Franco Chignoli, quinta edizione: il Milan protagonista al “Piccolo Mondiale” Under 11

Al via la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli: Milan protagonista
Dal 22 al 24 maggio 2026 a Casnate con Bernate torna il Memorial Franco Chignoli: presente anche il Milan tra le venti accademie invitate
Redazione PM

Dal 22 al 24 maggio 2026 l’Eracle Sports Center di Casnate con Bernate ospiterà la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, torneo internazionale Under 11 ormai noto come il “Piccolo Mondiale per club”. Tra le venti accademie invitate ci sarà anche il Milan, protagonista in un contesto di altissimo livello che unisce sport e solidarietà.

Nato nel 2022 per rendere omaggio alla memoria di Franco Chignoli, con il supporto del Milan Club Cernobbio, l’evento è cresciuto rapidamente fino a diventare un appuntamento fisso del panorama giovanile internazionale.

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Dodici squadre su venti arrivano dall’estero, comprese le argentine Boca Juniors e River Plate, al debutto extra-UE. In campo anche big europee come Liverpool, PSG e i campioni in carica dell’Olympique Marsiglia. Un parterre che certifica la dimensione internazionale raggiunta dal torneo.

Valori rossoneri e impegno sociale

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Padrino dell’edizione 2026 sarà Gianluca Zambrotta, ex rossonero e Campione del Mondo 2006. Ma il Memorial non è solo competizione: nelle prime quattro edizioni sono stati raccolti oltre 60.000 euro destinati alle “Sette Sorelle”, associazioni impegnate nel sostegno a bambini e giovani in situazioni di fragilità.

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I biglietti per assistere all'evento sono già disponibili. Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.memorialchignoli.it.

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