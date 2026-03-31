Al via la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli: Milan protagonista

Milan, al via la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli—
Dodici squadre su venti arrivano dall’estero, comprese le argentine Boca Juniors e River Plate, al debutto extra-UE. In campo anche big europee come Liverpool, PSG e i campioni in carica dell’Olympique Marsiglia. Un parterre che certifica la dimensione internazionale raggiunta dal torneo.
Valori rossoneri e impegno sociale—
Padrino dell’edizione 2026 sarà Gianluca Zambrotta, ex rossonero e Campione del Mondo 2006. Ma il Memorial non è solo competizione: nelle prime quattro edizioni sono stati raccolti oltre 60.000 euro destinati alle “Sette Sorelle”, associazioni impegnate nel sostegno a bambini e giovani in situazioni di fragilità.
LEGGI ANCHE: Ecco perché il Milan cerca Zaniolo: la statistica che stupisce. Costo, stipendio e numeri>>>
I biglietti per assistere all'evento sono già disponibili. Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.memorialchignoli.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA