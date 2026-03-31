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Napoli-Milan, conferenza stampa anticipata: ecco quando parla Massimiliano Allegri

Il Milan ha reso note la data e l'orario della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Napoli
Il Milan ha reso note la data e l'orario della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Napoli di Antonio Conte
Redazione PM

Ora è ufficiale: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan si terrà sabato 4 aprile alle ore 14:30. Il club rossonero ha deciso di anticipare l’appuntamento di un giorno, evitando così di organizzarla nella giornata di Pasqua, che coincide con la vigilia del match.

Una scelta logistica e strategica chiara, che permette di preparare al meglio una sfida cruciale per la classifica.

Napoli-Milan, Pasquetta al 'Maradona': la conferenza stampa di Allegri

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Il Milan scenderà in campo lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli contro la squadra guidata da Antonio Conte. Una Pasquetta atipica per i tifosi, che assisteranno a uno scontro diretto tra la seconda e la terza forza del campionato di Serie A.

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Come di consueto, il live testuale della conferenza sarà disponibile sul sito di Pianeta Milan, con aggiornamenti in tempo reale sulle parole di Allegri alla vigilia di una gara che può indirizzare la corsa al vertice.

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