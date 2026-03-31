Il Milan ha reso note la data e l'orario della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Napoli di Antonio Conte
Ora è ufficiale: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan si terrà sabato 4 aprile alle ore 14:30. Il club rossonero ha deciso di anticipare l’appuntamento di un giorno, evitando così di organizzarla nella giornata di Pasqua, che coincide con la vigilia del match.
Una scelta logistica e strategica chiara, che permette di preparare al meglio una sfida cruciale per la classifica.
Napoli-Milan, Pasquetta al 'Maradona': la conferenza stampa di Allegri
—
Il Milan scenderà in campo lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli contro la squadra guidata da Antonio Conte. Una Pasquetta atipica per i tifosi, che assisteranno a uno scontro diretto tra la seconda e la terza forza del campionato di Serie A.