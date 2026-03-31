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A me hanno risposto come sempre ovvero che Vlahovic è un'operazione fuori portata per il Milan.Perchè? Perchè pur essendo in scadenza, la Juventus già fa fatica a trovare un accordo perchè vorrebbe proporgli 7 milioni all'anno, che è già una cifra molto alta per il Milan, poi c'è la commissione che parrebbe essere intorno ai 14 milioni, in più ci sarebbe qualcosa da dare alla firma. Insomma, è un'operazione da 40/50 milioni".
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