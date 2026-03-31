Milan, parla Vlahovic

"La domanda oggi verte sulla questione Vlahovic, Vlahovic l'anno prossimo sarà protagonista al Milan? Io ho cercato di capire la verità e la verità è che a fronte di voce che parlano di un Milan che ci sta provando, lavorando, ci sono queste voci. Le voci che dicono che ha già firmato mi sembra corse di chi si è spinto un po' troppo oltre.