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Pellegatti: “Vlahovic al Milan? Operazione fuori portata, ecco perchè”

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Il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, ha voluto parlare della possibilità di vedere Dusan Vlahovic al Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha voluto parlare e commentare delle voci che accostano nuovamente il nome di Dusan Vlahovic al Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, parla Vlahovic

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"La domanda oggi verte sulla questione Vlahovic, Vlahovic l'anno prossimo sarà protagonista al Milan? Io ho cercato di capire la verità e la verità è che a fronte di voce che parlano di un Milan che ci sta provando, lavorando, ci sono queste voci. Le voci che dicono che ha già firmato mi sembra corse di chi si è spinto un po' troppo oltre.

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A me hanno risposto come sempre ovvero che Vlahovic è un'operazione fuori portata per il Milan.Perchè? Perchè pur essendo in scadenza, la Juventus già fa fatica a trovare un accordo perchè vorrebbe proporgli 7 milioni all'anno, che è già una cifra molto alta per il Milan, poi c'è la commissione che parrebbe essere intorno ai 14 milioni, in più ci sarebbe qualcosa da dare alla firma. Insomma, è un'operazione da 40/50 milioni".

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