PIANETAMILAN news milan Milan Femminile, Bakker: “Contenta del secondo tempo: buon gioco e tante chance”

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Milan Femminile, Bakker: “Contenta del secondo tempo: buon gioco e tante chance”

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Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni dopo la vittoria contro il Sassuolo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine di Sassuolo-Milan, match vinto dalle rossonere per 0-3. La coach olandese ha voluto commentare la prestazione delle sue ragazze, facendo riferimento agli obiettivi finali. Ecco, di seguito, le sue parole:

«Non sono contenta del primo tempo, perché nel primo tempo abbiamo perso il possesso palla molte volte e sono state molto pericolose nelle ripartenze, hanno avuto delle occasioni. Sono stata contenta dal gol segnato nel primo tempo, ma nel secondo tempo penso che abbiamo giocato molto bene. Abbiamo fatto un gioco posizionale, abbiamo creato tante chance e abbiamo ottenuto un clean sheet».

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Su Stokic e l'obiettivo finale: «Ha fatto un grande lavoro. Le abbiamo analizzate e abbiamo detto a Sara: quando puoi fare l’uno contro uno, fallo. Il primo gol è nato così. Sono molto contenta per lei, per quello che porta alla squadra. Oggi abbiamo quasi tutte a disposizione, questo è molto buono per una coach. Abbiamo così tanta qualità in squadra, così tante opzioni a disposizione. Speriamo di avere tutto ciò anche nella prossima partita».

Sullobiettivo terzo posto e Women’s Champions League: «Pensiamo solo a noi stesse, abbiamo quattro finali da qui alla fine, vogliamo vincerle tutte ovviamente. Poi vedremo cos’è successo alle altre squadre. La nostra concentrazione è solo su noi stesse, le ragazze stanno lavorando ogni giorno duramente per migliorare loro stesse e la fame che c’è in squadre»

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