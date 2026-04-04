Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Su Stokic e l'obiettivo finale: «Ha fatto un grande lavoro. Le abbiamo analizzate e abbiamo detto a Sara: quando puoi fare l’uno contro uno, fallo. Il primo gol è nato così. Sono molto contenta per lei, per quello che porta alla squadra. Oggi abbiamo quasi tutte a disposizione, questo è molto buono per una coach. Abbiamo così tanta qualità in squadra, così tante opzioni a disposizione. Speriamo di avere tutto ciò anche nella prossima partita».
Sull’obiettivo terzo posto e Women’s Champions League: «Pensiamo solo a noi stesse, abbiamo quattro finali da qui alla fine, vogliamo vincerle tutte ovviamente. Poi vedremo cos’è successo alle altre squadre. La nostra concentrazione è solo su noi stesse, le ragazze stanno lavorando ogni giorno duramente per migliorare loro stesse e la fame che c’è in squadre»
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