«Non sono contenta del primo tempo, perché nel primo tempo abbiamo perso il possesso palla molte volte e sono state molto pericolose nelle ripartenze, hanno avuto delle occasioni. Sono stata contenta dal gol segnato nel primo tempo, ma nel secondo tempo penso che abbiamo giocato molto bene. Abbiamo fatto un gioco posizionale, abbiamo creato tante chance e abbiamo ottenuto un clean sheet».