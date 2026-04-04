Xavier Jacobelli, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate al big match tra Napoli e Milan

Xavier Jacobelli , giornalista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista, tra i tanti temi trattati, si è voluto soffermare sul big match di lunedì tra Napoli e Milan , partita che potrebbe riaprire le sorti in campionato, soprattuto dopo Inter-Roma . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sulla carta il Napoli. Viene da quattro vittorie consecutive, sta recuperando giocatori importanti e ha una condizione migliore. Se avesse avuto tutti a disposizione durante la stagione, oggi non sarebbe a sette punti dalla vetta".