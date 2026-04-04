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Jacobelli: “Napoli-Milan? Azzurri favoriti. Il campionato è aperto, ma se…”

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Xavier Jacobelli, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate al big match tra Napoli e Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Xavier Jacobelli, giornalista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista, tra i tanti temi trattati, si è voluto soffermare sul big match di lunedì tra Napoli e Milan, partita che potrebbe riaprire le sorti in campionato, soprattuto dopo Inter-Roma. Ecco, di seguito, le sue parole:

Napoli-Milan, chi parte favorito?

"Sulla carta il Napoli. Viene da quattro vittorie consecutive, sta recuperando giocatori importanti e ha una condizione migliore. Se avesse avuto tutti a disposizione durante la stagione, oggi non sarebbe a sette punti dalla vetta".

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"Il campionato è già aperto. Ci sono ancora tanti punti in palio e l’Inter ha rallentato. Se il Napoli batte il Milan, diventa la principale rivale per il titolo. Ma resta una corsa a tre".

Qual è la situazione della Nazionale oggi?

"Siamo solo all’inizio di una rivoluzione che deve essere totale. Questa terza esclusione consecutiva dal Mondiale non è casuale: è il risultato di otto anni di gestione in cui la Nazionale è stata trascurata. Non c’è stato interesse reale, né da parte della federazione né dei club".

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