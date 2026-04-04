Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Scudetto riaperto in caso di vittoria azzurra?
"Il campionato è già aperto. Ci sono ancora tanti punti in palio e l’Inter ha rallentato. Se il Napoli batte il Milan, diventa la principale rivale per il titolo. Ma resta una corsa a tre".
Qual è la situazione della Nazionale oggi?
"Siamo solo all’inizio di una rivoluzione che deve essere totale. Questa terza esclusione consecutiva dal Mondiale non è casuale: è il risultato di otto anni di gestione in cui la Nazionale è stata trascurata. Non c’è stato interesse reale, né da parte della federazione né dei club".
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