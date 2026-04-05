Bartesaghi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha sottolineato cosa si aspetta da sé stesso per il prosieguo della stagione e per gli anni a venire. «Di migliorarmi giorno dopo giorno - ha detto il numero 33 del Milan -. Ho incontrato un allenatore e una persona top, Allegri mi ha sempre detto di stare tranquillo. Lo staff mi sostiene, con loro c’è anche una confidenza maggiore. Sapevo di avere un’opportunità da sfruttare, che anche il mio momento sarebbe potuto arrivare».