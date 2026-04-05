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Milan, Bartesaghi: “Voglio migliorarmi giorno dopo giorno: Allegri, allenatore e persona top”

Milan, Bartesaghi: 'Voglio migliorarmi giorno dopo giorno: Allegri, allenatore e persona top'
Davide Bartesaghi, difensore del Milan classe 2005, ha spiegato in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola quanto si trovi bene con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il suo staff di collaboratori
Daniele Triolo Redattore 

L'esordio con Stefano Pioli nella stagione 2023-2024, poi qualche minuto in più nell'annata successiva - 2024-2025 - con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. Ma è quest'anno, 2025-2026, che Davide Bartesaghi ha trovato una maglia da titolare e continuità di rendimento nel suo Milan.

Il ragazzo, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile rossonero - formatosi con le esperienze nel Milan Primavera e nel Milan Futuro in Serie C - in questa stagione, con il Diavolo orfano di Theo Hernández, ha scalzato Pervis Estupiñán dallo 'starting eleven' del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e si è imposto come una delle rivelazioni del nuovo corso rossonero.

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Bartesaghi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha sottolineato cosa si aspetta da sé stesso per il prosieguo della stagione e per gli anni a venire. «Di migliorarmi giorno dopo giorno - ha detto il numero 33 del Milan -. Ho incontrato un allenatore e una persona top, Allegri mi ha sempre detto di stare tranquillo. Lo staff mi sostiene, con loro c’è anche una confidenza maggiore. Sapevo di avere un’opportunità da sfruttare, che anche il mio momento sarebbe potuto arrivare».

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