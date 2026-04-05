PIANETAMILAN news milan interviste L’ex compagno Bellucci racconta l’Allegri calciatore: “Ti dava consigli da allenatore, molto carismatico”

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L’ex compagno Bellucci racconta l’Allegri calciatore: “Ti dava consigli da allenatore, molto carismatico”

Bellucci: 'Allegri da calciatore aveva già caratteristiche da allenatore'
Claudio Bellucci, ex compagno di squadra di Allegri al Napoli, ci ha raccontato le qualità di Max come giocatore, con un futuro già chiaro
Redazione

Dopo l'ultima stagione negativa caratterizzata dal doppio fallimento portoghese Fonseca-Conceição, la dirigenza del Milan ha voluto affidare la panchina rossonera a una certezza del calcio italiano, ovvero Massimiliano Allegri. Il toscano, fin da subito, ha saputo imprimere il suo stampo alla squadra e i risultati sono ben visibili dopo quasi un anno di lavoro. Il Diavolo è secondo e pronto a lottare fino alle fine con l'Inter per lo Scudetto.

Le sue doti, anche prima che firmasse, non erano in dubbio. Ma com'era da calciatore? Noi di PianetaMilan.it lo abbiamo chiesto a Claudio Bellucci, suo ex compagno di squadra ai tempi del Napoliintervistato in esclusiva dalla nostra redazione. I due hanno condiviso lo spogliatoio durante la stagione 97/98, ma già a quei tempi Max aveva qualità da predestinato. Ecco, di seguito, le sue parole sull'attuale allenatore del Milan.

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“Ero giovanissimo, mentre lui era a fine carriera. Si vedeva che aveva un qualcosa di geniale. Era un calciatore di grande tecnica. Quando ti dava un consiglio si notava già che aveva delle caratteristiche da allenatore. Era molto carismatico. Poi, da buon livornese, era molto simpatico e con la battuta pronta. Aveva un modo di spiegare che, anche da calciatore, catturava molto. I giovani come me e Goretti pendevano dalle sue labbra. Aveva moltissima personalità già da calciatore, figurati da allenatore. Proprio per tutti questi motivi, non mi sono sorpreso della sua grandissima carriera da tecnico”.

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