PIANETAMILAN news milan interviste Allegri al Napoli, il retroscena dell’ex compagno Bellucci: “Max andò testa a testa con Juliano, ecco perché”

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Allegri al Napoli, il retroscena dell’ex compagno Bellucci: “Max andò testa a testa con Juliano, ecco perché”

Bellucci e il retroscena di Allegri al Napoli: 'Andò testa a testa con Juliano'
Claudio Bellucci ha raccontato in esclusiva ai nostri microfoni un incredibile retroscena che riguarda il suo ex compagno di squadra Allegri
Redazione

In vista di Napoli-Milan, big match della 31^ giornata di Serie A, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Claudio Bellucci, ex compagno di squadra di Massimiliano Allegri ai tempi della stagione azzurra 97/98.

Nella lunga intervista concessa ai nostri microfoni, l'ex attaccante ha raccontato un retroscena che mette in luce il carattere deciso di Max, anche quando era un semplice giocatore. L'episodio riguarda, peraltro, una vera leggenda del Napoli, ovvero Antonio Juliano, ex calciatore azzurro che ai tempi era in dirigenza. Ecco, dunque, il suo racconto ai nostri microfoni.

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"Non so se si ricorda questo episodio, io benissimo. Una volta non giocò dall'inizio, avevano mandato via Galeone, e Massimiliano è stato sempre il pupillo del mister, per finire la stagione con Montefusco e lui non giocò più. Una volta in panchina si presentò in scarpe da ginnastica e gli scarpini in mano. Cose che all'epoca non esistevano proprio. Mi ricordo che ci fu un incredibile discussione con Antonio Juliano e Massimiliano non arretrò di un centimetro. Tenne testa a Juliano, che a Napoli era un'istituzione".

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