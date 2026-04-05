Bellucci e il retroscena di Allegri al Napoli: 'Andò testa a testa con Juliano'

"Non so se si ricorda questo episodio, io benissimo. Una volta non giocò dall'inizio, avevano mandato via Galeone, e Massimiliano è stato sempre il pupillo del mister, per finire la stagione con Montefusco e lui non giocò più. Una volta in panchina si presentò in scarpe da ginnastica e gli scarpini in mano. Cose che all'epoca non esistevano proprio. Mi ricordo che ci fu un incredibile discussione con Antonio Juliano e Massimiliano non arretrò di un centimetro. Tenne testa a Juliano, che a Napoli era un'istituzione".