Chi vince si prende o mantiene il secondo posto e alimenterà, almeno ancora per un po', le speranze di poter contendere lo Scudetto all'Inter capolista che, attualmente guarda il Milan e il Napoli dall'alto in basso rispettivamente con 6 e 7 lunghezze di vantaggio. Ad ogni modo, Napoli-Milan è una gara di fondamentale importanza per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.