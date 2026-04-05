PIANETAMILAN partite probabili formazioni Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte con i ‘Fab Four’; Allegri con un grande dubbio

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Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte con i ‘Fab Four’; Allegri con un grande dubbio

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte con i 'Fab Four'; Allegri con un grande dubbio
Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona': così in campo i 22 agli ordini di Antonio Conte e Massimiliano Allegri?
Daniele Triolo Redattore 

Domani, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio 'Diego Armando Maradona' si accenderanno per Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Un big match di alta classifica tra i rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi a quota 63 punti e gli azzurri di Antonio Conte, terzi a 62.

Chi vince si prende o mantiene il secondo posto e alimenterà, almeno ancora per un po', le speranze di poter contendere lo Scudetto all'Inter capolista che, attualmente guarda il Milan e il Napoli dall'alto in basso rispettivamente con 6 e 7 lunghezze di vantaggio. Ad ogni modo, Napoli-Milan è una gara di fondamentale importanza per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

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Il Napoli di Conte ci arriva senza Amir Rrahmani, senza il capitano Giovanni Di Lorenzo, poi Antonio Vergara, David Neres e, ovviamente, Romelu Lukaku, che ha rappresentato un po' un caso negli ultimi giorni per non essere rientrato a Castel Volturno dal Belgio. In dubbio Matteo Politano: potrebbe partire dalla panchina con Miguel Gutiérrez dall'inizio. In campo, però, tutti i 'Fab Four', ovvero André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka,Kevin De Bruyne e Scott McTominay.

Napoli-Milan, probabili formazioni: Leão in panchina. E con Pulisic ...

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Il Milan di Allegri non avrà soltanto Matteo Gabbia, che rientrerà in gruppo martedì. Per il resto, tutti a disposizione del tecnico livornese, che proporrà il Diavolo tipo. Ma con un grande dubbio in attacco: chi al fianco di Christian Pulisic? Sembra favorito Christopher Nkunku, ma occhio alle chance di Santiago Giménez. Alla fine potrebbe partire titolare il 'Bebote'. Rafael Leão è recuperato, sta bene, ma partirà dalla panchina. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan del 'Maradona'!

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano, Giovane. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Füllkrug, Giménez, R. Leão. Allenatore: Allegri.

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