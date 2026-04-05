Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Il Napoli di Conte ci arriva senza Amir Rrahmani, senza il capitano Giovanni Di Lorenzo, poi Antonio Vergara, David Neres e, ovviamente, Romelu Lukaku, che ha rappresentato un po' un caso negli ultimi giorni per non essere rientrato a Castel Volturno dal Belgio. In dubbio Matteo Politano: potrebbe partire dalla panchina con Miguel Gutiérrez dall'inizio. In campo, però, tutti i 'Fab Four', ovvero André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka,Kevin De Bruyne e Scott McTominay.
Napoli-Milan, probabili formazioni: Leão in panchina. E con Pulisic ...—
Il Milan di Allegri non avrà soltanto Matteo Gabbia, che rientrerà in gruppo martedì. Per il resto, tutti a disposizione del tecnico livornese, che proporrà il Diavolo tipo. Ma con un grande dubbio in attacco: chi al fianco di Christian Pulisic? Sembra favorito Christopher Nkunku, ma occhio alle chance di Santiago Giménez. Alla fine potrebbe partire titolare il 'Bebote'. Rafael Leão è recuperato, sta bene, ma partirà dalla panchina. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Napoli-Milan del 'Maradona'!
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano, Giovane. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Füllkrug, Giménez, R. Leão. Allenatore: Allegri.
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