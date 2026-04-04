Goretzka è un calciatore esperto che ha giocato per anni in una big europea come il Bayern Monaco e permetterebbe ad Allegri di avere un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli e giocare in qualsiasi assetto tattico. Ma andiamo in ordine: il centrocampista tedesco è un box-to-box 'classico' in grado di coprire bene tutto il campo con la sua corsa e il suo fisico. Porta pressione, sa inserirsi in area di rigore. Un pezzo del puzzle che in questo momento manca al Milan. In un ipotetico 4-3-3 Goretzka potrebbe giocare sia davanti alla difesa sia come mezzala, completando il reparto alla perfezione con Modric e Rabiot. Stesso discorso nel 3-5-2 Allegriano: Goretzka sarebbe la classica mezzala di inserimento in attacco e di supporto alla fasce in difesa. Di fatto la copia di Rabiot sull'altro lato. E se il Milan un giorno dovesse giocare a due a centrocampo? Nessun problema: Goretzka ha il fisico e le qualità per fare sia da 'diga' davanti alla difesa che sia il regista basso per impostare la manovra del Milan. Insomma il centrocampista tedesco sarebbe davvero un colpo sensazionale per il Diavolo che rinforzerebbe alla grande i rossoneri.