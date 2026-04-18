Spazio ovviamente anche ai singoli. Che ne pensa dei fischi a Leao? "Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo. Penso che, con la giusta tranquillità e una ritrovata serenità, Leao possa ritornare quello di prima e portare, come spesso è accaduto nelle sue stagioni in rossonero, tanta allegria ai tifosi e pure a se stesso". Allegri è ancora l'uomo giusto per il Milan? Dida risponde: "Allegri è un grandissimo allenatore e secondo me sta provando a fare tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Lui sa perfettamente la responsabilità che ha e cercherà di portare il Milan sempre più in alto". Chiusura su Maignan: "Mike per me è sicuramente tra i migliori portieri in Europa, è in una forma stupenda, si vede la sua determinazione in ogni momento. Sono felice che lui sia rimasto e che sia tornato ai livelli di rendimento a cui ci aveva abituato nelle prime stagioni in rossonero".