"È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione". Queste le parole dell'ex portiere rossonero Nelson Dida riguardo le aspettative stagionali sul Milan. Nella sua intervista a 'Tuttosport' il brasiliano continua parlando della possibile qualificazione alla Champions League: "Penso che l'importante adesso sia pensare che ogni partita vale tanto e che si debba lottare sempre fino alla fine. Sappiamo sin dall’inizio di questa stagione che l'obiettivo di quest'anno sarebbe stato quello di partecipare alla prossima edizione della Champions e penso che il Milan abbia tutte le possibilità di farcela".
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Dida: “Fischi a Leao? Non va dimenticato cosa ha fatto per il Milan. Allegri è un grandissimo allenatore”
Milan, Dida su Leao, Allegri e Maignan
Spazio ovviamente anche ai singoli. Che ne pensa dei fischi a Leao? "Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo. Penso che, con la giusta tranquillità e una ritrovata serenità, Leao possa ritornare quello di prima e portare, come spesso è accaduto nelle sue stagioni in rossonero, tanta allegria ai tifosi e pure a se stesso". Allegri è ancora l'uomo giusto per il Milan? Dida risponde: "Allegri è un grandissimo allenatore e secondo me sta provando a fare tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Lui sa perfettamente la responsabilità che ha e cercherà di portare il Milan sempre più in alto". Chiusura su Maignan: "Mike per me è sicuramente tra i migliori portieri in Europa, è in una forma stupenda, si vede la sua determinazione in ogni momento. Sono felice che lui sia rimasto e che sia tornato ai livelli di rendimento a cui ci aveva abituato nelle prime stagioni in rossonero".
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