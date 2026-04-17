"Io credo che c’è un momento in cui ti devi rendere conto che la benzina è finita o sta finendo: devi essere capace di dire che a un certo livello non ci stai più. Io l’avevo capito perché l’anno prima avevo giocato contro il Barcellona, contro Messi, e avevo fatto bene ma io sentivo le gambe come se mi fosse andata bene. Mi sono detto che al Milan mi hanno voluto bene, mi hanno fatto vincere, ma devo stare aggrappato a fare figure? Io poi volevo andare negli Stati Uniti e mi è capitata l’occasione, ho ringraziato e sono andato via. Quell’anno povero Allegri, ha dovuto gestire giocatori pesanti ma a fine carriera. Eravamo troppo legati a quel gruppo, avevamo passato 10 anni con vittorie e sconfitte, come una famiglia: era giusto finirla lì".