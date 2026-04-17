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Nesta: “Vi racconto di quando ho capito che la mia esperienza al Milan stava per finire”

Alessandro Nesta e Lionel Messi durante Milan-Barcellona nella stagione 2011/2012
Alessandro Nesta ha spiegato le ragioni dietro alla scelta di lasciare il Milan nel 2012: le sue parole ai microfoni di 'Cronache Di Spogliatoio'
Redazione PM

Al termine della stagione 2011/2012, Alessandro Nesta ha lasciato il Milan dopo dieci anni. Arrivato nell'estate del 2002 dalla Lazio per 30 milioni di euro, in rossonero "Tempesta Perfetta" ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane, un Mondiale per club e una Coppa Italia.

Milan, Nesta: «Quell'anno povero Allegri...»

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Nella bella intervista rilasciata ai microfoni di 'Cronache Di Spogliatoio', Nesta è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a dire addio al Milan. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Io credo che c’è un momento in cui ti devi rendere conto che la benzina è finita o sta finendo: devi essere capace di dire che a un certo livello non ci stai più. Io l’avevo capito perché l’anno prima avevo giocato contro il Barcellona, contro Messi, e avevo fatto bene ma io sentivo le gambe come se mi fosse andata bene. Mi sono detto che al Milan mi hanno voluto bene, mi hanno fatto vincere, ma devo stare aggrappato a fare figure? Io poi volevo andare negli Stati Uniti e mi è capitata l’occasione, ho ringraziato e sono andato via. Quell’anno povero Allegri, ha dovuto gestire giocatori pesanti ma a fine carriera. Eravamo troppo legati a quel gruppo, avevamo passato 10 anni con vittorie e sconfitte, come una famiglia: era giusto finirla lì".

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