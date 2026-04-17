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Milan, Evacuo: “Nel 4-3-3 di Italiano Leao giocherebbe a sinistra con meno richieste difensive”

Rafael Leao, attaccante del Milan
Esclusiva, Felice Evacuano analizza il possibile ruolo di Leao in caso di approdo di Vincenzo Italiano al Milan: queste le sue parole
Redazione PM

Vincenzo Italiano sembrerebbe essere uno dei nomi più caldi per il post Allegri, qualora il tecnico toscano non dovesse rimanere sulla panchina del Milan. Abbiamo analizzato questa ipotesi con Felice Evacuo, suo ex giocatore ai tempi del Trapani. Di seguito, un estratto dell'intervista esclusiva che ha concesso ai nostri microfoni e la sua analisi sul possibile ruolo di Leao.

Milan, Evacuano: "Da un po' di anni si attende il salto di qualità di Leao"

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Senza considerare la prossima sessione di calciomercato, quale giocatore del Milan beneficerebbe dell’eventuale arrivo di Vincenzo Italiano?

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“Non è questione di beneficiare o meno, perché nel Milan adesso c’è un grandissimo allenatore. Allegri è al top da anni, non stiamo parlando certamente di un ‘fesso’. Quando sei al Milan viene richiesto sempre di essere ai vertici e, dunque, anche un possibile terzo posto può esser visto come un risultato deludente, ma Allegri sta facendo un ottimo lavoro”.

Leao e Pulisic non sarebbero perfetti per Italiano per come fa giocare le sue squadre?

“Ma non solo loro. Questi giocatori talentuosi bisogna essere bravi anche a gestirli dal punto di vista mentale, vedi Leao. Dal portoghese, infatti, è da un po’ di anni che si attende il suo salto di qualità definitivo che, però, non arriva mai. Lui è un fenomeno, ma potrebbe fare molto di più. Giocatori come Leao, vedi i vari Orsolini e Bernardeschi, sono sicuramente valorizzati dal modo di giocare di Italiano. Dove giocherebbe Leao nel suo 4-3-3? giocherebbe a sinistra con meno richieste difensive rispetto ad ora”.

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