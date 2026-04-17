Milan, Evacuano: "Da un po' di anni si attende il salto di qualità di Leao"

“Non è questione di beneficiare o meno, perché nel Milan adesso c’è un grandissimo allenatore. Allegri è al top da anni, non stiamo parlando certamente di un ‘fesso’. Quando sei al Milan viene richiesto sempre di essere ai vertici e, dunque, anche un possibile terzo posto può esser visto come un risultato deludente, ma Allegri sta facendo un ottimo lavoro”.
Leao e Pulisic non sarebbero perfetti per Italiano per come fa giocare le sue squadre?
“Ma non solo loro. Questi giocatori talentuosi bisogna essere bravi anche a gestirli dal punto di vista mentale, vedi Leao. Dal portoghese, infatti, è da un po’ di anni che si attende il suo salto di qualità definitivo che, però, non arriva mai. Lui è un fenomeno, ma potrebbe fare molto di più. Giocatori come Leao, vedi i vari Orsolini e Bernardeschi, sono sicuramente valorizzati dal modo di giocare di Italiano. Dove giocherebbe Leao nel suo 4-3-3? giocherebbe a sinistra con meno richieste difensive rispetto ad ora”.
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