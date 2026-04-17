Milan, Evacuano: "Da un po' di anni si attende il salto di qualità di Leao"

“Non è questione di beneficiare o meno, perché nel Milan adesso c’è un grandissimo allenatore. Allegri è al top da anni, non stiamo parlando certamente di un ‘fesso’. Quando sei al Milan viene richiesto sempre di essere ai vertici e, dunque, anche un possibile terzo posto può esser visto come un risultato deludente, ma Allegri sta facendo un ottimo lavoro”.