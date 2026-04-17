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Milan, senti Evacuo su Italiano: “Problema della difesa alta? Con giocatori come Tomori andrebbe a nozze”

Felice Evacuo spiega ai nostri microfoni perché la difesa alta di Italiano potrebbe funzionare al Milan con giocatori come Tomori
In esclusiva ai nostri microfoni, l'ex attaccante del Trapani Felice Evacuo ci ha parlato del suo ex allenatore Vincenzo Italiano accostato al Milan nelle ultime ore. Ecco alcune delle sue parole
Redazione

La redazione di 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Felice Evacuo per parlarci del suo ex allenatore ai tempi del Trapani (stagione 2018/19) Vincenzo Italiano. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, in caso di addio di Allegri a fine stagione, uno dei nomi papabili per sostituirlo è quello dell'attuale tecnico del Bologna. Tra i temi caldi legati al nome di Italiano, ci sono anche le critiche per il suo modo di giocare fatto di ampio turnover e difesa alta. Ecco il pensiero di chi lo ha vissuto sulla sua pelle ai nostri microfoni.

Come mai viene criticato il suo massiccio utilizzo del turnover e della difesa alta?

“Pensa che, coinvolgendo il maggior numero dei giocatori, possa trovare sempre delle risorse ulteriori. Così tutti i calciatori ti danno qualcosa in più, perché sanno che prima o poi giocheranno. Si sentono tutti partecipi. Inoltre, facendo un turnover così importante, la sua squadra ha sempre una condizione fisica ottimale, anche perché il suo gioco è molto dispendioso: avere la difesa alta e pressare gli avversari uno contro uno comporta un altissimo dispendio di energie”.

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Problema della difesa troppo alta?

“Questo è il suo modo di vedere il calcio: a volte ti può andar bene e a volte ti può andar male, così come nella finale di Conference League contro il West Ham. Ma tutto dipende anche dal valore dei giocatori che hai: se ci sono Tomori o Buongiorno questo tipo di gioco sarà ancora più efficace. Più si alza il livello tecnico dei calciatori e più Italiano ci va a nozze”.

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