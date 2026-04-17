La redazione di 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Felice Evacuo per parlarci del suo ex allenatore ai tempi del Trapani (stagione 2018/19) Vincenzo Italiano. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, in caso di addio di Allegri a fine stagione, uno dei nomi papabili per sostituirlo è quello dell'attuale tecnico del Bologna. Tra i temi caldi legati al nome di Italiano, ci sono anche le critiche per il suo modo di giocare fatto di ampio turnover e difesa alta. Ecco il pensiero di chi lo ha vissuto sulla sua pelle ai nostri microfoni.