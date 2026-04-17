Puoi raccontarci un po’ Italiano? Come fa ad entrare nella testa dei suoi giocatori?
“Ha dimostrato di essere un allenatore che sa plasmare le squadre che ha a disposizione al suo modo di giocare. Lui è bravo a coinvolgere tutti nel suo spartito tattico: tutti sanno cosa devono fare, anche chi entra dalla panchina. Sa entrare nella testa dei giocatori, rendendoli tutti partecipi. Poi, ovviamente, se vai al Milan devi lavorare con dei top calciatori e lì dovrà essere bravo lui a coinvolgerli”.
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