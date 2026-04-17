Nelle ultime ore si parla tanto del futuro in bilico di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan per la prossima stagione. Uno dei nomi più papabili in caso di addio del tecnico toscano sembra essere quello di Vincenzo Italiano, attualmente in forza al Bologna. Vi abbiamo già parlato dei nostri dubbi sul tecnico ex Fiorentina, ma per andare a fondo della questione ci siamo confrontati con chi Italiano lo ha avuto come allenatore. La redazione di 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Felice Evacuo, suo ex giocatore ai tempi del Trapani nella stagione 2018-19. All'ex attaccante abbiamo dunque chiesto di parlarcene meglio. Ecco, dunque, alcune delle dichiarazioni ai nostri microfoni.