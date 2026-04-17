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Evacuo, ex attaccante di Italiano, non ha dubbi: “Lo vedrei bene al Milan, ha la giusta esperienza”

Il pensiero dell'ex giocatore di Italiano Felice Evacuo sul possibile arrivo al Milan del tecnico del Bologna
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, l'ex attaccante del Trapani Felice Evacuo ci ha parlato della possibilità di vedere il suo ex allenatore Vincenzo Italiano sulla panchina del Milan
Redazione

Nelle ultime ore si parla tanto del futuro in bilico di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan per la prossima stagione. Uno dei nomi più papabili in caso di addio del tecnico toscano sembra essere quello di Vincenzo Italiano, attualmente in forza al Bologna. Vi abbiamo già parlato dei nostri dubbi sul tecnico ex Fiorentina, ma per andare a fondo della questione ci siamo confrontati con chi Italiano lo ha avuto come allenatore. La redazione di 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Felice Evacuo, suo ex giocatore ai tempi del Trapani nella stagione 2018-19. All'ex attaccante abbiamo dunque chiesto di parlarcene meglio. Ecco, dunque, alcune delle dichiarazioni ai nostri microfoni.

Sei stato un ex giocatore di Italiano al Trapani, come lo vedresti al Milan?

Lo vedo bene dappertutto. Ha dimostrato nelle varie piazze in cui è stato di essere all’altezza di ogni situazione. Poi, ovviamente, il Milan è un grandissimo club con ambizioni ancora maggiori, ma Italiano ha accumulato la giusta esperienza per provare a guidare un top club”.

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Puoi raccontarci un po’ Italiano? Come fa ad entrare nella testa dei suoi giocatori?

“Ha dimostrato di essere un allenatore che sa plasmare le squadre che ha a disposizione al suo modo di giocare. Lui è bravo a coinvolgere tutti nel suo spartito tattico: tutti sanno cosa devono fare, anche chi entra dalla panchina. Sa entrare nella testa dei giocatori, rendendoli tutti partecipi. Poi, ovviamente, se vai al Milan devi lavorare con dei top calciatori e lì dovrà essere bravo lui a coinvolgerli”.

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