Archiviata la delusione per la pesante sconfitta di 'San Siro' contro l' Udinese , per il Milan si avvicina la prossima gara di campionato. Domenica 19 aprile, alle ore 15:00 i rossoneri tornano in campo per sfidare allo 'Stadio Marcantonio Bentegodi' l' Hellas Verona di Paolo Sammarco . Peraltro, sarà la sfida con un ex rossonero perché l'allenatore dei veneti ha un passato nelle giovanili del Diavolo. A parlare della sfida valida per la 33^ giornata di Serie A anche Alessandro Orlando , ex difensore del Milan intervenuto in giornata ai microfoni di 'Radio Dance City4you'. In merito alla gara di domenica, l'ex rossonero ha ribadito l'importanza della partita per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Quella di domenica è una partita fondamentale per il Milan, che affronta una squadra praticamente già retrocessa, libera mentalmente, probabilmente stanno già programmando la prossima stagione. Quindi, il Milan si gioca tantissimo, in ottica Champions League. I rossoneri non stanno attraversando un momento positivo, vista anche la prestazione della scorsa settimana contro l'Udinese. Quindi, direi che è una partita da prendere con le molle, da vincere assolutamente, con gioco o senza gioco. È fondamentale vincere".