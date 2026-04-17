L'Italia continua a deludere in Europa: dopo la doppia eliminazione di Fiorentina e Bologna il nostro Paese non avrà nessuna squadra in semifinale in Champions League, Europa League e Conference League. Quale è la principale differenza tra l'Italia e il calcio che si vede in Champions? L'ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti risponde così: "La differenza fondamentale riguarda il ritmo, non soltanto quello agonistico della corsa ma quello mentale, della partecipazione continua, dell'intensità che non è un sostantivo vuoto e non può essere utilizzato soltanto in alcune fasi della partita. Il calcio italiano ha perso proprio questo".