"Dev'essere Allegri ad aiutarsi, ad aiutare Tare. Deve arrivare più vicino al primo posto possibile e arrivare tra le prime quattro. Le idee di cambiamenti e di rivoluzioni possono essere frenate così. Oggi si legge di tutto: si parla di Italiano, allenatori stranieri. Per il DS si fanno i nomi di D'Amico, Giuntoli, Benatia. E' già un problema. In questo periodo ci vuole un DS che lavora insieme all'allenatore per il futuro del Milan. Tare sta già lavorando, con le sue idee con il rischio che il 25 maggio possa andare via. Invece di confermare Tare per il futuro c'è questo timore di un'altra rivoluzione. Fuori da ogni regola, è un caos. Abbiamo paura delle catastrofi. Basta: riusciamo ad avere due/tre anni sereni?".