Nella lunga intervista di Matteo Gabbia ai microfoni di 'Sky Sport' , il difensore del Milan si è soffermato a commentare il discusso cambio modulo che si è visto nella sconfitta contro l'Udinese , sottolineando che la squadra è con Allegri e con le sue scelte. Non solo, anche le parole sull'atteggiamento dei rossoneri sui cui forse ha inciso il fatto di aver perso il treno Scudetto .

Si è parlato anche tanto di moduli. Rabiot dopo l’Udinese ha detto che, più che lo schieramento, deve tornare la voglia di lottare per il compagno. È una questione di atteggiamento? “Penso che si sia parlato troppo della disposizione. Soprattutto da fuori. Noi siamo con il mister a 360 gradi. Se ci chiede di giocare in un modo, noi lo facciamo. I risultati si vedranno alla fine e dobbiamo avere la lucidità di seguirlo: sono arrivate tante cose positive”.