Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato del discusso cambio modulo visto con l'Udinese, sottolineando l'unità di intenti con Allegri
Nella lunga intervista di Matteo Gabbia ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan si è soffermato a commentare il discusso cambio modulo che si è visto nella sconfitta contro l'Udinese, sottolineando che la squadra è con Allegri e con le sue scelte. Non solo, anche le parole sull'atteggiamento dei rossoneri sui cui forse ha inciso il fatto di aver perso il treno Scudetto.
Si è parlato anche tanto di moduli. Rabiot dopo l’Udinese ha detto che, più che lo schieramento, deve tornare la voglia di lottare per il compagno. È una questione di atteggiamento? “Penso che si sia parlato troppo della disposizione. Soprattutto da fuori. Noi siamo con il mister a 360 gradi. Se ci chiede di giocare in un modo, noi lo facciamo. I risultati si vedranno alla fine e dobbiamo avere la lucidità di seguirlo: sono arrivate tante cose positive”.