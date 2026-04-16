PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Gabbia: “Si è parlato troppo di moduli. Noi siamo col mister a 360 gradi”

INTERVISTE

Milan, senti Gabbia: “Si è parlato troppo di moduli. Noi siamo col mister a 360 gradi”

Il commento del difensore del Milan Matteo Gabbia sul discusso cambio di modulo visto con l'Udinese
Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato del discusso cambio modulo visto con l'Udinese, sottolineando l'unità di intenti con Allegri
Redazione

Nella lunga intervista di Matteo Gabbia ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan si è soffermato a commentare il discusso cambio modulo che si è visto nella sconfitta contro l'Udinese, sottolineando che la squadra è con Allegri e con le sue scelte. Non solo, anche le parole sull'atteggiamento dei rossoneri sui cui forse ha inciso il fatto di aver perso il treno Scudetto.

Si è parlato anche tanto di moduli. Rabiot dopo l’Udinese ha detto che, più che lo schieramento, deve tornare la voglia di lottare per il compagno. È una questione di atteggiamento? “Penso che si sia parlato troppo della disposizione. Soprattutto da fuori. Noi siamo con il mister a 360 gradi. Se ci chiede di giocare in un modo, noi lo facciamo. I risultati si vedranno alla fine e dobbiamo avere la lucidità di seguirlo: sono arrivate tante cose positive”.

LEGGI ANCHE

Aver perso il treno scudetto può avere inciso sul vostro atteggiamento? “Non so se questa lettura possa essere corretta. Càpitano fasi in cui si è più o meno brillanti e magari coincidono con momenti in cui chi è davanti si stacchi. Non possiamo pensare a ciò che poteva essere: bisogna solo pensare a come chiudere il campionato”.

Leggi anche
Milan, la fiducia di Scaroni: “Sicuro che andremo in Champions League, unico obiettivo...
Gabbia esalta Modric: “Ha l’atteggiamento del campione che non accetta gli errori....

© RIPRODUZIONE RISERVATA