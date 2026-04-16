Uno degli assoluti protagonisti della buona stagione del Milan è sicuramente Luka Modric, giocatore dal talento infinito che ha dimostrato più volte che l'età è solo un numero. Non è un caso che in stagione, quando il Pallone d'Oro ex Real Madrid è calato fisicamente, l'effetto si sia propagato al resto della squadra rossonera. Per il Milan è fondamentale, i compagni lo sanno e si augurano che possa rimanere ancora in rossonero il prossimo anno. Lo ha ammesso anche Matteo Gabbia nella sua ultima intervista ai microfoni di 'Sky Sport', rivelando quello che il difensore rossonero si porterà con sé in futuro dall'aver lavorato assieme a un campione come Modric. Ecco, di seguito, la sua risposta.
PIANETAMILAN news milan interviste Gabbia esalta Modric: “Ha l’atteggiamento del campione che non accetta gli errori. Spero resti al Milan”
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Gabbia esalta Modric: “Ha l’atteggiamento del campione che non accetta gli errori. Spero resti al Milan”
Ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato del suo compagno Luka Modric e del suo futuro. Ecco le sue parole
Prima si parlava di campioni. Cosa ti porti dietro dal lavoro con Modric? “La sua grandezza. È un giocatore incredibile, una persona eccezionale: ha quell’atteggiamento del campione, che lo porta a cercare di migliorarsi sempre in ogni allenamento e ogni partita. Non accetta gli errori. Lui, che già sbaglia pochissimo! Ha una passione incredibile, spero con tutto il cuore che possa restare con noi. Posso dire di aver giocato con un fenomeno eccezionale: un’occasione che capita raramente in carriera”.
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