Uno degli assoluti protagonisti della buona stagione del Milan è sicuramente Luka Modric, giocatore dal talento infinito che ha dimostrato più volte che l'età è solo un numero. Non è un caso che in stagione, quando il Pallone d'Oro ex Real Madrid è calato fisicamente, l'effetto si sia propagato al resto della squadra rossonera. Per il Milan è fondamentale, i compagni lo sanno e si augurano che possa rimanere ancora in rossonero il prossimo anno. Lo ha ammesso anche Matteo Gabbia nella sua ultima intervista ai microfoni di 'Sky Sport', rivelando quello che il difensore rossonero si porterà con sé in futuro dall'aver lavorato assieme a un campione come Modric. Ecco, di seguito, la sua risposta.