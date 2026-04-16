Ti sei chiesto il perché di questo cambio di rendimento? “Io penso che possa essere un misto di cose: fisico, tecnico, psicologico. Ci sono momenti in cui si va più in difficoltà, bisogna essere bravi a rimanere lucidi e calmi, mantenere quella forza che hanno i grandi campioni. E tra i grandi campioni inserisco anche il mister. Dobbiamo fidarci di quello che facciamo quotidianamente: sono sicuro che questo ci aiuterà per uscire da questa parentesi negativa e tornare a fare quello che abbiamo fatto per gran parte di quest’anno”.