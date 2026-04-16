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Come superare questo momento? Gabbia: “Dobbiamo mantenere la forza dei grandi campioni e quindi di Allegri”

Come può uscire il Milan dal momento di crisi? Ecco la via indicata da Matteo Gabbia
Ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan Matteo Gabbia si è espresso sul momento di difficoltà dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Senza Matteo Gabbia in campo, il Milan perde: lo dicono i numeri. Le ultime prestazioni negative dei rossoneri sono arrivate in corrispondenza dell'assenza del difensore azzurro. Ma ora il centrale è pronto a tornare in campo. Secondo le ultime indiscrezioni, Gabbia dovrebbe tornare al centro della difesa nel match di domenica contro il Verona.

Intervistato dai microfoni di 'Sky Sport', il difensore del Milan ha provato a dare una spiegazione al momento di difficoltà dei rossoneri. Non solo, nelle sue parole anche la possibile strada da intraprendere per uscire dalla crisi. Ecco, dunque, le parole di Matteo Gabbia.

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Ti sei chiesto il perché di questo cambio di rendimento? “Io penso che possa essere un misto di cose: fisico, tecnico, psicologico. Ci sono momenti in cui si va più in difficoltà, bisogna essere bravi a rimanere lucidi e calmi, mantenere quella forza che hanno i grandi campioni. E tra i grandi campioni inserisco anche il mister. Dobbiamo fidarci di quello che facciamo quotidianamente: sono sicuro che questo ci aiuterà per uscire da questa parentesi negativa e tornare a fare quello che abbiamo fatto per gran parte di quest’anno”.

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