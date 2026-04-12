Assenza silenziosa ma pesante: senza Gabbia è un altro Milan. I numeri

Il Milan sta attraversando il momento più delicato e complicato della sua stagione. Nei giorni indicati da Massimiliano Allegri come quelli decisivi per i verdetti, il Diavolo si è sgretolato e ha perso punti e certezze. Nelle ultime quattro gare di Serie A, i rossoneri hanno perso tre volte, peraltro senza andare a segno in tutte e tre le occasioni. L'ultima volta ieri sera a 'San Siro' contro l'Udinese che ha travolto 0-3 i rossoneri, in quella che è forse stata la peggiore prestazione stagionale del Milan.