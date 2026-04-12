Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la bruttissima sconfitta rimediata contro l'Udinese a San Siro nel pomeriggio di ieri. Spazio, però, a tanto calciomercato, con dei nomi molto interessanti che potrebbero far sognare tutto il mondo rossonero. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
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