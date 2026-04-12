Sinner torna numero 1 del mondo, il Milan lo celebra: 'Inarrestabile!'

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo ed è tornato ad essere il numero 1 del mondo. Il Milan celebra sui social il rossonero

Dopo un sabato ricco di tristezza e sconforto per i tifosi del Milan, oggi un grande tifoso milanista ha compiuto un'impresa. Non parliamo di calcio, ovviamente, ma di tennis e di Jannik Sinner. Il rossonero è da pochi minuti il nuovo campione del torneo Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver battuto in due set (7-6, 6-3) lo spagnolo e rivale infinito Carlos Alcaraz.