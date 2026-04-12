Sinner torna numero 1 del mondo, il Milan lo celebra: 'Inarrestabile!'

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo ed è tornato ad essere il numero 1 del mondo. Il Milan celebra sui social il rossonero
Dopo un sabato ricco di tristezza e sconforto per i tifosi del Milan, oggi un grande tifoso milanista ha compiuto un'impresa. Non parliamo di calcio, ovviamente, ma di tennis e di Jannik Sinner. Il rossonero è da pochi minuti il nuovo campione del torneo Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver battuto in due set (7-6, 6-3) lo spagnolo e rivale infinito Carlos Alcaraz.
Da ormai tanti anni, forse troppi, il Milan non è in cima al mondo. Lo è stato con molta costanza diversi anni fa, ma ora sta mancando da un po' all'appuntamento con i top club del globo. Per fortuna che c'è Sinner che porta un po' di Milan sul tetto del mondo. Grazie al successo sulla terra rossa del Principato di Monaco, l'altoatesino è tornato il numero 1 nella classifica Atp globale, superando lo stesso Alcaraz battuto in una splendida finale, l'ennesima tra loro due. Inoltre, con questa vittoria, Sinner diventa il secondo giocatore nella storia del tennis a vincere Indian Wells, Miami e Monte Carlo nello stesso anno. Prima di lui solo Djokovic, peraltro milanista anche lui.