Calamai: 'Leao talento sbiadito. Non farà parte del progetto del Milan'

In attesa di Como-Inter di questa sera, la distanza dal quinto posto si è accorciata a soli cinque punti e il ritorno nella competizione per club più prestigiosa in Europa non è più certo come qualche settimana fa. Per ogni squadra, partecipare alla Champions League è fondamentale soprattutto a livello economico, visto che essa rappresenta un'importante fonte di introiti per costruire progetti futuri ed ambiziosi.
Calamai: "Leao non farà più parte del progetto del Milan"—
In quello del Milan, secondo Calamai non rientrerà però uno dei protagonisti rossoneri degli ultimi anni: "Entrare nelle prime quattro è basilare per il progetto futuro del Milan. Progetto del quale, sono convinto, non farà più parte Leao. Fuori ruolo e fischiatissimo. L’attaccante portoghese, un talento sbiadito, sembra sempre più un corpo estraneo nel Milan di Allegri. Leao troverà sicuramente una nuova squadra lontano dal calcio italiano. Che dopo l’innamoramento iniziale lo ha bocciato".
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