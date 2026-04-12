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Calamai duro dopo Milan-Udinese: “Leao corpo estraneo. Convinto che non farà parte del futuro rossonero”

Calamai: 'Leao talento sbiadito. Non farà parte del progetto del Milan'
Nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb', Luca Calamai ha commentato Milan-Udinese 0-3, sottolineando negativamente la prestazione di Leao
Redazione

"Che sveglia il Milan". Così comincia Luca Calamai, noto giornalista sportivo, nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb' dopo la sonora sconfitta dei rossoneri per 0-3 contro l'Udinese di Runjaic.

Ieri sera, nel match valido per la 32^ giornata di Serie A disputato a 'San Siro', il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri è stato travolto dai bianconeri e ora rischia seriamente per il posto in Champions League. Calamai commenta in questo modo il k.o. rossonero: "Allegri sbaglia partita. Non vorrei che il tecnico rossonero fosse distratto dalle sirene della Nazionale. Troppe scelte sbagliate, poche idee geniali anche in corso di gara. Per carità, la squadra rossonera ha ancora un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione Champions. Ma ora ha finito tutti i bonus".

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In attesa di Como-Inter di questa sera, la distanza dal quinto posto si è accorciata a soli cinque punti e il ritorno nella competizione per club più prestigiosa in Europa non è più certo come qualche settimana fa. Per ogni squadra, partecipare alla Champions League è fondamentale soprattutto a livello economico, visto che essa rappresenta un'importante fonte di introiti per costruire progetti futuri ed ambiziosi.

Calamai: "Leao non farà più parte del progetto del Milan"

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In quello del Milan, secondo Calamai non rientrerà però uno dei protagonisti rossoneri degli ultimi anni: "Entrare nelle prime quattro è basilare per il progetto futuro del Milan. Progetto del quale, sono convinto, non farà più parte Leao. Fuori ruolo e fischiatissimo. L’attaccante portoghese, un talento sbiadito, sembra sempre più un corpo estraneo nel Milan di Allegri. Leao troverà sicuramente una nuova squadra lontano dal calcio italiano. Che dopo l’innamoramento iniziale lo ha bocciato".

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