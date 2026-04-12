Calamai: 'Leao talento sbiadito. Non farà parte del progetto del Milan'

Ieri sera, nel match valido per la 32^ giornata di Serie A disputato a 'San Siro', il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri è stato travolto dai bianconeri e ora rischia seriamente per il posto in Champions League. Calamai commenta in questo modo il k.o. rossonero: "Allegri sbaglia partita. Non vorrei che il tecnico rossonero fosse distratto dalle sirene della Nazionale. Troppe scelte sbagliate, poche idee geniali anche in corso di gara. Per carità, la squadra rossonera ha ancora un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione Champions. Ma ora ha finito tutti i bonus".