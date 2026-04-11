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Allegri CT della Nazionale? Il tecnico rossonero smentisce, ma Pedullà non si fida: “Sotto sotto ci spera”

Nazionale, Allegri nuovo CT? Il retroscena di Pedullà
Nazionale, Allegri allontana le voci ma Pedullà rilancia: il tecnico del Milan resta tra i candidati più forti
Redazione PM

Il nome di Massimiliano Allegri continua a circolare con insistenza per la panchina della Nazionale. Nonostante la smentita pubblica, il tecnico del Milan resta uno dei profili più apprezzati in vista della scelta del prossimo commissario tecnico.

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, l'allenatore rossonero ha chiarito la propria posizione: "Non mi interessa, penso solo al Milan. Prima del ct devono scegliere chi sarà il presidente della Figc". Parole che sembrano chiudere almeno per ora a un possibile addio.

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Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', però, il giornalista Alfredo Pedullà offre una lettura diversa: “Sotto sotto ci spera”, avrebbe detto riferendosi ad Allegri, convinto che l’allenatore livornese non disdegnerebbe una chiamata della Federazione.

L’apprezzamento sarebbe reciproco: anche in ambito federale il profilo del tecnico rossonero è considerato di alto livello. Allegri, tuttavia, non vuole esporsi né partecipare a eventuali corse pubbliche. Il futuro resta da scrivere. Per ora la priorità è il Milan, ma il dossier Nazionale rimane aperto.

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