Nazionale, Allegri nuovo CT? Il retroscena di Pedullà

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', però, il giornalista Alfredo Pedullà offre una lettura diversa: “Sotto sotto ci spera”, avrebbe detto riferendosi ad Allegri, convinto che l’allenatore livornese non disdegnerebbe una chiamata della Federazione.

L’apprezzamento sarebbe reciproco: anche in ambito federale il profilo del tecnico rossonero è considerato di alto livello. Allegri, tuttavia, non vuole esporsi né partecipare a eventuali corse pubbliche. Il futuro resta da scrivere. Per ora la priorità è il Milan, ma il dossier Nazionale rimane aperto.